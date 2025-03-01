TV yayın akışı: 1 Mart bugün TV’de neler var, hangi programlar yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında yayınlanan tüm programların listesi tv yayın akışında yer aldı. Bugün Ramazan ayının ilk günü dolasıyla iftar ve sahur programları yoğunlukta. Peki bugün TV'de neler var? İşte 1 Mart 2025 tv yayın akışı listesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Prestij Meselesi
22:45 Hudutsuz Sevda
01:45 Her Yerde Sen
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
07:05 Yedi Numara
08:10 1 Gün Kala
09:10 Bir Zamanlar İstanbul
12:05 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
15:45 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:15 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
23:55 Vefa Sultan
03:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Piyasa
22:45 Piyasa
02:00 Çatı Katı Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:45 Kral Kaybederse
15:30 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:00 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
22:30 Kral Kaybederse
00:45 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Bir Gece Masalı
13:00 Kardelenler
15:00 Başka Bir Gün
17:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:20 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Bir Gece Masalı
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur