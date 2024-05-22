TÜSİAD'dan İmamoğlu'na ziyaret

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TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ziyaretle ilgili X hesabından yaptığı açıklamada "Yönetim Kurulu heyetimiz ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettik. Ülkemizin kalkınmasının itici gücü olan İstanbul için öncelikleri ele aldık. Sayın İmamoğlu’ya verimli toplantı için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu heyetimiz ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettik. Ülkemizin kalkınmasının itici gücü olan İstanbul için öncelikleri ele aldık.



Sayın İmamoğlu’ya verimli toplantı için teşekkür ediyoruz.@ekrem_imamoglu pic.twitter.com/C3Xca2robq — Orhan TURAN (@_ORHANTURAN) May 21, 2024

İBB Başkanı İmamoğlu ise paylaşımında "TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve dernek yönetimine ziyaretleri için teşekkürler. İş dünyası ile karşılıklı olarak uyumlu çalışmamızı her alanda göstermeye devam edeceğiz" dedi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve dernek yönetimine ziyaretleri için teşekkürler. İş dünyası ile karşılıklı olarak uyumlu çalışmamızı her alanda göstermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/0sDBwVTa0s — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 21, 2024