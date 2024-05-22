Galatasaray, Yusuf Erdoğan'ı gündemine aldı

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Süper Lig'de şampiyonluğun 1 puan uzağında bulunan Galatasaray bir yandan da yeni sezon kadro planlaması için çalışmalar yürütüyor.

UEFA listesine ülke dışından 17 futbolcu yazabildiği için kadroda bulunan ülkede yetişmiş yerli oyuncu sayısını artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Yusuf Erdoğan'ı gündemine aldı.

BERKAY YILMAZ TRANSFERİ RAFA KALKTI

Sol bekte yerli takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, bir süre Berkay Yılmaz'ın transferi için görüşmelerde bulunmuş ancak genç sol beke Avrupa'nın önemli kulüplerinden ilgi bulunması nedeniyle bu transfer rafa kalkmıştı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN AYRILMASI BEKLENİYOR İstanbul'da yaşamak isteyen ve bu nedenle düşük bir yıllık ücrette oynamaya da sıcak bakan Yusuf Erdoğan'ın alacakları nedeniyle Adana Demirspor'dan ayrılması bekleniyor. Hem sol bek hem de önde kanatlarda oynayan futbolcuyu gündemine alan sarı-kırmızılılar, lig bitimiyle birlikte resmi temaslara başlayacak. 2019-20'DE FORMAYI GİYMİŞ, İMZAYI ATAMAMIŞTI

Bursaspor'dan ayrıldıktan sonra bedelli askerlik görevini yerine getiren Yusuf'un sarı-kırmızılı formayla çektirdiği fotoğraf sosyal medyaya sızmış ve transfer rafa kalkmıştı. REKLAM Ocak 2023'te Adana Demirspor'a transfer olan Yusuf Erdoğan bu sezon 40 maçta forma giydi. Söz konusu karşılaşmaların 12'sinde sol bekte görev yapan 31 yaşındaki futbolcu toplamda 7 gol 4 asistlik performans sergiledi.