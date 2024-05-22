Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İrlanda'nın ardından Norveç ve İspanya da Filistin'i tanıma kararı aldı

        İrlanda'nın ardından Norveç ve İspanya da Filistin'i tanıma kararı aldı

        İrlanda'nın ilanının ardından Norveç ve İspanya da Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu. Norveç Başbakanı, iki devletli çözümün tek çözüm olduğunu vurguladı. İsrail, İrlanda ve Norveç Büyükelçilerini geri çağırdı. Filistin ve Türkiye, karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya Başbakanı Sanchez Filistin devletini tanıma kararını 28 Masyıs Salı günü açıklayacağını duyurdu.

        Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere de Filistin'i tanıyacaklarını bildirdi. Başbakan Stoere, "İsrail-Filistin sorunundaki tek çözümü canlı tutmaya devam etmeliyiz. O da yan yana, barış ve güven içinde iki devletli çözüm" dedi.

        İspanya gibi kendilerinin de 28 Mayıs'ta kararı açıklayacaklarını söyleyen Stoere, Filistin'i tanıma kararı almalarındaki bir diğer etkenin ise, 'acımasız savaş sırasında zeminini kaybeden ılımlı güçlere destek vermek' olduğunu sözlerine ekledi.

        Bu kararla Filistin'i tanımayan diğer ülkelere bir örnek olmak istediklerini belirten Stoere, "Bu kararımız iki devletli çözüm sürecinin yeniden başlamasına ivme kazandırabilir. Ayrıca iki devletli çözümün İsrail'in de çıkarına olduğuna inanıyoruz" dedi.

        REKLAM

        İrlanda, İspanya, Malta ve Slovenya "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını 22 Mart'ta ortak açıklamayla duyurmuştu. İrlanda Başbakanı Simon Harris'in, bugün Filistin'i tanıyacağını açıklayacağı bekleniyor. İsrail ise İrlanda ve Norveç Büyükelçilerini geri çağırdı.

        FİLİSTİN VE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

        Filistin yönetimi ve Hamas, İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu açıklamayı yaptı:

        "İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti’ni tanıyacaklarına dair açıklamaları son derece memnuniyet vericidir.

        Filistin Devleti’ni tanıma yönünde atılan her adım, tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak demektir.

        Cumhurbaşkanımızın Filistin meselesindeki siyaseti, hem tarihin doğru tarafında hem de insanlık değerlerinin yanında durmaktadır. Cumhurbaşkanımızın gayretleri Filistin meselesinde insani ve siyasi hassasiyetin küresel düzeyde artmasına en büyük desteği vermektedir."

        Dışişleri Bakanlığı da, İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararı almalarından 'büyük memnuniyet duyduğunu' açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Reisi için anma töreni: On binlerce kişi katıldı
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Sahili kapatan çardaklar bu kez yıkılacak!
        Avcılar'da fatura ödeme merkezi dolandırıcılığı
        Avcılar'da fatura ödeme merkezi dolandırıcılığı
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Polis soruşturması
        Polis soruşturması
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        "Hayır, hiçbir sendromum yok"
        "Hayır, hiçbir sendromum yok"
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği yaşlı nüfus tehdidi
        Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği yaşlı nüfus tehdidi
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Mayısta dilekçe bayramda ikramiye
        Dünya ısındıkça şiddetli türbülanslar artacak mı?
        Dünya ısındıkça şiddetli türbülanslar artacak mı?
        Habertürk Anasayfa