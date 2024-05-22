İrlanda'nın ardından Norveç ve İspanya da Filistin'i tanıma kararı aldı
İrlanda'nın ilanının ardından Norveç ve İspanya da Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu. Norveç Başbakanı, iki devletli çözümün tek çözüm olduğunu vurguladı. İsrail, İrlanda ve Norveç Büyükelçilerini geri çağırdı. Filistin ve Türkiye, karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı.
İspanya Başbakanı Sanchez Filistin devletini tanıma kararını 28 Masyıs Salı günü açıklayacağını duyurdu.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere de Filistin'i tanıyacaklarını bildirdi. Başbakan Stoere, "İsrail-Filistin sorunundaki tek çözümü canlı tutmaya devam etmeliyiz. O da yan yana, barış ve güven içinde iki devletli çözüm" dedi.
İspanya gibi kendilerinin de 28 Mayıs'ta kararı açıklayacaklarını söyleyen Stoere, Filistin'i tanıma kararı almalarındaki bir diğer etkenin ise, 'acımasız savaş sırasında zeminini kaybeden ılımlı güçlere destek vermek' olduğunu sözlerine ekledi.
Bu kararla Filistin'i tanımayan diğer ülkelere bir örnek olmak istediklerini belirten Stoere, "Bu kararımız iki devletli çözüm sürecinin yeniden başlamasına ivme kazandırabilir. Ayrıca iki devletli çözümün İsrail'in de çıkarına olduğuna inanıyoruz" dedi.
İrlanda, İspanya, Malta ve Slovenya "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını 22 Mart'ta ortak açıklamayla duyurmuştu. İrlanda Başbakanı Simon Harris'in, bugün Filistin'i tanıyacağını açıklayacağı bekleniyor. İsrail ise İrlanda ve Norveç Büyükelçilerini geri çağırdı.
FİLİSTİN VE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA
Filistin yönetimi ve Hamas, İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu açıklamayı yaptı:
"İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti’ni tanıyacaklarına dair açıklamaları son derece memnuniyet vericidir.
Filistin Devleti’ni tanıma yönünde atılan her adım, tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak demektir.
Cumhurbaşkanımızın Filistin meselesindeki siyaseti, hem tarihin doğru tarafında hem de insanlık değerlerinin yanında durmaktadır. Cumhurbaşkanımızın gayretleri Filistin meselesinde insani ve siyasi hassasiyetin küresel düzeyde artmasına en büyük desteği vermektedir."
Dışişleri Bakanlığı da, İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararı almalarından 'büyük memnuniyet duyduğunu' açıkladı.