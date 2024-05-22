İrlanda'nın ardından Norveç ve İspanya da Filistin'i tanıma kararı aldı

İspanya Başbakanı Sanchez Filistin devletini tanıma kararını 28 Masyıs Salı günü açıklayacağını duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere de Filistin'i tanıyacaklarını bildirdi. Başbakan Stoere, "İsrail-Filistin sorunundaki tek çözümü canlı tutmaya devam etmeliyiz. O da yan yana, barış ve güven içinde iki devletli çözüm" dedi.

İspanya gibi kendilerinin de 28 Mayıs'ta kararı açıklayacaklarını söyleyen Stoere, Filistin'i tanıma kararı almalarındaki bir diğer etkenin ise, 'acımasız savaş sırasında zeminini kaybeden ılımlı güçlere destek vermek' olduğunu sözlerine ekledi.

Bu kararla Filistin'i tanımayan diğer ülkelere bir örnek olmak istediklerini belirten Stoere, "Bu kararımız iki devletli çözüm sürecinin yeniden başlamasına ivme kazandırabilir. Ayrıca iki devletli çözümün İsrail'in de çıkarına olduğuna inanıyoruz" dedi.

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İrlanda, İspanya, Malta ve Slovenya "doğru koşullar" oluştuğunda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını 22 Mart'ta ortak açıklamayla duyurmuştu. İrlanda Başbakanı Simon Harris'in, bugün Filistin'i tanıyacağını açıklayacağı bekleniyor. İsrail ise İrlanda ve Norveç Büyükelçilerini geri çağırdı.