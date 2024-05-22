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        Haberler Gündem Güncel 'Mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme

        'Mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme

        Antalya Valiliği bünyesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi Müdür Vekili N.P.İ'nin teyzesinin kızını, 3'üncü Strateji Müdürü E.İ'nin de öz kızını girdikleri mülakatla işe aldıkları öne sürüldü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) iletilen şikayet üzerine, valilik inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:18
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        'Mülakatlarda akraba kayırma' iddiasına inceleme
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        Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından geçen yıl 21 Ağustos'ta 2023/719647 ihale kayıt numarasıyla 30 personel işe alındı.

        18 personelin liyakata göre değil de işe alım sürecini yönetenlerin yakınları olduğunu öne süren kimliği açıklanmayan kişi, durumu CİMER'e bildirdi.

        "BİRİ TEYZESİNİN KIZINI, DİĞERİ DE KIZINI İŞE ALDI"

        (3'üncü Strateji Müdürü E.İ.)

        Yatırım İzleme Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten N.P.İ'nin, alınacak personeli seçmek için mülakata katıldığı bilgisinin de yer aldığı dilekçede, "Mülakata bizzat katılarak kendi öz teyzesinin kızı B.D.'yi işe başlatmasının etik olup olmadığının değerlendirilmesi, B.D'nin N.P.İ'nin yanında işe başlatılıp başlatılmadığının araştırılması, 3'üncü Strateji Müdürü E.İ.'nin kendi kızı B.A.'yı işe aldığı ve kızını da kendi müdürlüğünde göreve başlattığı bilinmekte olup, ayrıca kurumun güvenlik giriş kamera kayıtlarından da görüleceği üzere işe gelip gitmediklerinin araştırılmasına" ifadeleri yer aldı.

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        İŞE ALIM NİTELİKLERİNİ KARŞILAMADIĞI İDDİA EDİLDİ

        (Fotoğraftaki Yatırım İzleme Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten N.P.İ.)

        Ayrıca işe alınan B.Ç.'nin de 18 kişi içerisinde bulunduğu ve alım niteliklerinin hiçbirini taşımadığına dikkat çekilen dilekçede, B.Ç'nin işe alım yapan yetkililerle bağının araştırılması istendi.

        VALİLİK İNCELEME BAŞATTI

        Şikayet dilekçesinin ulaştığı İçişleri Bakanlığı, CİMER başvurusunun incelenmesi için harekete geçti. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe, dilekçeyi Antalya Valiliği'ne göndererek incelenmesini istedi. Valilik, İnceleme başlattı.

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        #Mülakat
        #Liyakat
        #Antalya Valiliği
        #torpil
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