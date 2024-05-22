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        Haberler Yaşam Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi

        Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' için verilen teklif kabul edilmedi

        Londra'daki bir müzayedede bilinen en eski Fatih portresini taşıdığı değerlendirilen bronz madalyon için verilen 1,4 milyon sterlinlik (yaklaşık 57 milyon lira) teklif, rezerv fiyatın altında kaldığı gerekçesiyle kabul edilmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:16
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          Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde İslam ve Hint eserlerinin satışa çıkarıldığı açık artırmada Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser de alıcısını buldu.

        • 2

          Müzayedenin en önemli parçaları arasında yer alan ve Fatih portresini taşıyan 1450 tarihli madalyon, 900 bin sterlin (yaklaşık 37 milyon lira) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıktı.

        • 3

          Madalyona, açık artırma sonucunda 1,4 milyon sterlin teklif verildi. Bonhams Müzayede Evi, açık artırma sonucu satılan eserlerin arasında madalyona yer vermedi.

        • 4

          Müzayede evinin yaptığı açıklamada, 1,4 milyon sterlinlik teklifin satış için belirtilen rezerv fiyatın altında kaldığı ve bu nedenle satışın gerçekleştirilmediği kaydedildi.

        • 5

          TILSIM AMAÇLI KULLANILDIĞI İDDİASI

          Müzayedede satışa çıkan madalyonun üzerine işli Fatih'in resminin, Osmanlı padişahının en eski portresi olduğu düşünülüyor. Bonhams, Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliğinde yapıldığı belirtilen ve üzerinde "Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi" ifadelerinin yazılı olduğu madalyonu 1450'ye tarihliyor.

        • 6

          Üzerinde yer alan delik nedeniyle boyna takıldığı ya da bir yere asıldığı düşünülen madalyonun, tılsım amaçlı kullanıldığı iddiası da Bonhams'tan paylaşılan bilgiler arasında.

        • 7

          İZNİK ÇİNİLERİ DE SATILDI

          Müzayedede 25 santimetreye 25 santimetre ölçülerinde, İznik yapımı olduğu düşünülen 3 çini karodan ilki 12 bin sterline (490 bin lira), ikincisi 14 bin sterline (570 bin lira) ve sonuncusu da 15 bin sterline (613 bin lira) alıcı buldu.

          Yine İznik'te yapıldığı tahmin edilen 1575 tarihli 30 santimetre çapındaki çini tabak ise 55 bin sterline (yaklaşık 2,2 milyon lira) satıldı. Müzayedede Osmanlı dönemine ait gümüş tütsü kabı 2 bin sterline (yaklaşık 81 bin lira), gül suyu dökmek için kullanılan gülabdan ise 3 bin 200 sterline (yaklaşık 130 bin lira) satıldı.

        • 8
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