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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı! - Galatasaray Haberleri

        Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı!

        Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 38. haftadaki Konyaspor maçı öncesi taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından paylaşılan 'Günaydın' mesajında, Erden Timur, "24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız." derken, Okan Buruk ise, "Büyük Galatasaray ailesi, bayrakları hazırlayın. Tarih yine şampiyonu yazacak, mayıslar yine bizim olacak." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:38
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        Timur ve Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
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        Galatasaray Kulübü, her sabah saat 09.00'da sosyal medya hesabından yaptığı "Günaydın" paylaşımında bu kez Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk'un ifadelerine de yer verdi.

        Şampiyonluk mesajı veren Erden Timur ve Okan Buruk, taraftarlara kenetlenme çağrısı yaptı.

        ERDEN TİMUR: KENETLEN, BAŞKA G.SARAY YOK!

        Erden Timur açıklamasında, "Nice şampiyonluklar yaşamış, nice kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı, büyük Galatasaray camiası; geldik son dakikaya. Hepimiz tüm motivasyonumuzla, kenetlenerek ki bu sezon başında da dedik "Kenetlen başka Galatasaray yok" diye... Tüm zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikayı hep birlikte sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki diğer aslanlarımız, Okan hocamızla değil 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz.

        Bu kararlılıkla, bu azimle ve bu inanmışlıkla yapamayacağımız hiçbir şey yok. 100. yılda, 2023 yılında 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. İnşallah 2024 yılında da 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

        OKAN BURUK: MAYISLAR YİNE BİZİM OLACAK

        Okan Buruk ise, "Büyük Galatasaray ailesi, bayrakları hazırlayın. Tarih yine şampiyonu yazacak, mayıslar yine bizim olacak." şeklinde konuştu.

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