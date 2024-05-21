Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı: Türkiye diz üstü çöker

“BU ÜLKEDE DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDECEK, DEPREM BİTERSE DÜNYA DA ÖLÜR"

Panelde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu ülkede depremler olmaya devam edecek. Dediğim gibi levha sınırı, levhayı yok edemezsin, durduramazsın. Levha sınırları aynen insanlardaki kalp atışı gibi bir olaydır. Yani nabız atışı gibi bir olaydır. Bir insanın nabzı durursa o insan ölür."