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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de motosikletten düşen 15 yaşındaki Ege Zengin hayatını kaybetti - Son haberler

        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen 15 yaşındaki Ege Zengin yola savruldu. Hastaneye kaldırılan Ege, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 07:39 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:46
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        Ege 15 yaşındaydı! Kahreden kaza!
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        Çanakkale'de yürek yakan kaza, dün akşam saat 22.40'da, Bayramiç ilçesinin Ezine çıkışında meydana geldi.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre Ağaçköy istikametine ilerleyen Ege Zengin yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu.

        SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

        Kaza sonucu motosikletten düşen Ege Zengin, yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ege Zengin, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
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