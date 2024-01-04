TÜSEDAD'dan çiğ süt için fiyat önerisi

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TÜSEDAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Derneğimiz her ay olduğu gibi, bu ay da piyasada oluşan gerçek üretim girdi fiyatlarını dikkate alarak çiğ süt üretim maliyetini 31 Aralık 2023 itibariyle 14,80 TL/lt olarak hesaplamıştır.

Bu nedenle; sektörü dengede tutacak ve üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan 1 litre çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama %20 kar ile açıklanması önerilmektedir.

Buna göre Ocak ayından itibaren çiğ süt satış fiyatı 17,76 TL/lt’nin altında olmamalıdır. Ulusal Süt Konseyimizin biran önce sektör paydaşları ile toplanıp kararını açıklaması süt ve et sektörümüzün geleceği açısından büyük önem arz etmektedir."