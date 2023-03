HABERTURK.COM

Yerli motor hayali nasıl gerçek oldu? Gelecek projeler neler? TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Habertürk'te Kübra Par'ın Açık ve Net programında Habertürk yazarı Güntay Şimşek'in sorularını yanıtlıyor:

Akşit'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

80'li yılların başında F-16 savaş uçaklarını alırken rahmetli Özal ve komutanlar uçaklarının bakımları yapılması için tesis kurulmasını istiyorlar. O zaman bastırıyorlar, General Electric'le anlaşıyorlar. TUSAŞ'ı ikiye bölüyorlar. TUSAŞ Uçak Sanayi ve TUSAŞ Motor Sanayi diye ikiye bölüyorlar. Motoru Eskişehir'e kuruyorlar. Bana göre bizim insanımız, milletimiz gerçekten pratik zekalı, çalışkan, üretken kıvrak zekalı insanımız var. Ben Boğaziçi Makina Mühendisliği mezunuyum. İlk tercihim en yüksek puanlı makine mühendisliğiydi. Böyle projeler yapmak için uzun dönem devlet iradesi ve finansal desteği gerekiyor. Önceki yıllarda Türkiye'nin tarihinde sık sık hükümetler değişirdi. 11 ay süren hükümetler bile vardı. Birisinin destek verdiği projeye öteki destek vermiyordu. Uzun soluklu projeleri yürütmek mümkün değildi. Helikopter motoruna 2017'de başladık. Sürekli siyasi irade desteği vardı. 2013'ün Aralık sonunda başladım yaklaşık 10 yıllık süreçte hiç kesilmeyen devlet iradesi, politik, mali desteği olmasaydı ekip dağılırdı.

"DEVLET PROJELERİN ARKASINDA DURDU"

2000'li yıllarda ANKA, Gökbey, milli muharip uçağı, Altay tankı, MİLGEM platformları kuruldu. Devlet arkasında durdu. Sonra da en önemli alt sistemleri yerleştirmeye başladılar. Motor projeleri biraz daha geriden geldi. Motorda çok kritik export kontrol dediğimiz kimsenin kimseye satmadığı, vermediği teknolojiler var. Mesela tek kristal kanat döküm teknolojileri. Motoru düşünün, havayı girişten emiyoruz. Kompresörde sıkıştırdık, yüksek basınça ulaştırdık, yanma odasına aldık, yakıtı döktük, kibriti çaktık. Genleşecek ama daracık bir yerde yapıyoruz. Ama arka tarafı açık. Genleşirken arkadan hızla fırlasın istiyoruz. Etki tepkiden itki elde ediyoruz. Yanma odasından çıkan kızgın gazın ilk çarptığı parçalar aleve doğrudan maruz kalıyor. Güneşin yüzey sıcaklığının yüzde 45 civarında. Bu sıcaklığa hiçbir metalin dayanması, erimemesi mümkün değil. Bunları seramik kaplamalarla korumaya çalışıyoruz. O sıcaklıkta çalışabilecek malzeme sayısı sınırlı.

"TÜBİTAK'LA OTURUP BUNU GELİŞTİRDİK"

Metaller katılaşırken donma her an her noktada aynı anda başlıyor. Kristalleşme her yerde başlıyor. Milyarlarca kristalden oluşuyor. Siz istiyorsunuz ki tek bir hücreyi seçiyorsunuz. O hücreyi özel şartlarda büyüte büyüte bütün kanadı tek bir hücre halinde üretiyorsunuz. Çok dehşet, zor teknoloji. Biz TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü ile oturduk, beraberce çalışarak beraberce geliştirdik.

Gerçekten yerli ve milli anlamda bir jet motoru. Öncü motor bu. Bundan sonrası artık zaman ve para meselesi. Helikopter motoru aslında bildiğimiz jet motorunun bir tık ötesi. Kopya çekmek diye bir şey sözkonusu değil. Tamamen güç sınıfları farklı. Tabii ki motor çalışması yaparken, mevcut varolan motorlarda her datayı inceliyoruz. Nasıl çözdüklerini anlamaya çalışıyoruz. Bu da doğal bir şey herkes birbirini anlamaya çalışıyor. Mevcut Atak helikopterinden bu motor daha büyük ve daha güçlü. Çünkü öyle istendi bizden. Tasarım baştan aşağı değişti. Tabii ki benzer fiziksel yöntemlerle çözüyoruz.

"TEK KRİSTAL TİRBÜNÜ GELİŞTİRDİK"

Bu sivil bir motor. Çift kullanımlı. Askeriye dönüştürülmesi için zırhlandırılması lazım. Çok zor şeyler değil ama hukuki engeller var. Atak projesi kurgulanırken motorun olduğu bölgeler yabancı ortağa ait. Oraya dokunacakları pek mümkün değil. Bizden isterlerse motoru askeriye dönüştürebiliriz. Tamamen bizim tasarımımız, yerli ve milli. Bir Japon veya Alman arabası aldığınızda 4 silindirli. Sistem aynı. Yoksa yeni bir motor icat etmedik; ancak kendi tasarımımız. Göreve geldiğimde bütün şirkette 2 tane malzeme mühendisi vardı. Göreve gelince malzeme ve proses mühendisliği ekibi kurduk. Kocaman bir müdürlüğümüz var. Bu işi yapıyor. Bu malzemeleri yerli ve milli olarak Türkiye'de geliştiriyoruz. Sayın Fikri Işık Bakan'la kahvaltıda buluştuk. Yıl 2016'nın sonu veya 2017'nin başı olması lazım. Döktüğümüz kanadı masaya koydum. Sayın Bakan 'Bunun malzemesi nereden geliyor, onu da alacaksınız' dedi. 'Sayın Bakanım bunu tasarladık, mecbur oturduk, döküm prosesi geliştirdik' dedim. Alaşımı da geliştirdik. Türkiye'de tek kristal tirbün kanatlarının malzemesi Türkiye'de gelişti.

"İLK UÇUŞ İNŞALLAH BU YIL OLACAK"

İşin içine kimya, fizik giriyor. Bunları Türkiye'nin en iyi okullarında okuyan kişileri alıp kendimiz yetiştiriyoruz. Bu gençleri biz eğitiyoruz. Danışmanlık alıyoruz. Yabancı danışmanlar geliyor, sorularımızı soruyoruz. Fazla bir bilgi paylaşmıyorsa, kesiyoruz kontratını gönderiyoruz. Bu motorun şu ana gelmesi 1000'i geçkin kişiyle oldu. Prototip, imalat mühendislerimiz var. Parçanın modeli çıktı, bunu kütük metalden bu hale getirmek için bire bir kod yazması lazım. Hangi proseslere göre yapılacak ki yamuk yumuk yapılmasın. Bunları da koyarsanız 1000-1500 kişi olur. Projenin başlamasından ilk motor prototipini teslimimiz 3 yıl 10 ay kadar. Ben Cumhurbaşkanımıza 3-5 yıl dedim. İlk uçuş inşallah bu yıl gerçekleştirilecek. Gökbey motoruna kavuşmak üzere.

"HELİKOPTER MOTORUNDA BU LÜKS YOK"

Havanın yüksek giriş hızı var. Ne kadar hava basıncı düşerse motor verimimiz kötüleşiyor. Motorun girişine o yüzden ızgara koymuyoruz. Onun yerine yedekli çalışıyoruz. Yolcu uçağının sertifika alabilmesi için mutlaka yedeği olması lazım. İkinci motor da giderse düşme gerçekleşiyor. Yeni motorlarda, motorun muhafazasını öyle bir tasarlıyorsunuz ki, motor tam gaz çalışırken parçalandığında dışarıya hiçbir şey çıkmaması lazım. Kuş çarptı, kanat paramparça oldu, motor darmadağın oldu, dışarı hiçbir şey çıkmaması lazım. Biz motorcular artık yolcu uçakları düşmez diyoruz. Yolcu ve savaş uçakları pistten kalkıyorlar. Belli bir irtifadan sonra toz diye bir şey yok. Helikopter motorlarının böyle şansı yok. Özellikle askeri helikopterler asker neredeyse arazide gidip onu alıyor. Kayaların arasına her yere inmek zorunda. Pervane dönüyor, motor dehşet hava emiyor, pervanenin kaldırdığı toz toprak ne varsa eriyor. Kompresör kanatlarına zarar veriyor. Onları pudra gibi eritiyor bir nevi cama dönüşüyor. Helikopter motorunda böyle lüksümüz yok. Öyle bir tasarım yapıyoruz ki, emdiği havaya keskin dönüş yaptırıyoruz. İçindeki partiküller ağır oldukları için dönemiyor karşıya geçiyor, orada bir delik oluyor ve kum olarak akıyor.





Ayrıntılar geliyor...

ÖNERİLEN VİDEO