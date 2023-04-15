SINAV PUANI HESAPLAMA

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Hesaplanan standart puanlar kullanılarak, Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (Ağırlıklı A) hesaplanacaktır.