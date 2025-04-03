TUS 1. dönem sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Türkiye'de tıp alanında uzmanlık hayali kuran binlerce aday, 2025 yılının ilk Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) ter döktü. 14 ilde ve 15 sınav merkezinde gerçekleştirilen oturumlara yoğun katılım sağlanırken, yalnızca Ankara'da düzenlenen STS Tıp Doktorluğu sınavı da adayların bilgi ve becerilerini ölçmek için yapıldı. Temel ve Klinik Tıp Bilimleri testlerine toplamda 60 binden fazla kişi başvurdu. Peki, TUS 1. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
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Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık yolundaki en önemli adımlarından biri olan TUS, 2025 yılının ilk oturumuyla tamamlandı. Türkiye genelinde 14 ilde düzenlenen sınava binlerce aday katılırken, STS Tıp Doktorluğu sınavı ise yalnızca Ankara'da yapıldı. Temel ve Klinik Tıp Bilimleri testlerine on binlerce kişi başvururken, gözler şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte güncel bilgiler...
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TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavların sonuçları, 18 Nisan'da açıklanacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek.
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TUS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.
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