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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Türksat 6A'nın yörünge yolculuğu - Ekim ayında 42 derece doğu yörüngesine gidecek - Teknoloji Haberleri

        Ekim ayında 42 derece doğu yörüngesine gidecek

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 50 derece Doğu yörüngesindeki testlerinin başarıyla devam ettiğini bildirerek, "Türksat 6A uydumuz geçici yörüngesinde birçok teste tabi tutuluyor. Uydumuzun 8 farklı sistemdeki tüm testleri başarıyla sürüyor. Ekim ayı sonuna doğru uydumuzu 15 yıl görev yapacağı 42 derece Doğu yörüngesine göndermeyi planlıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 12:42 Güncelleme: 25.08.2024 - 12:42
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        Türksat 6A'nın yörünge yolculuğu
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzay yolculuğunun başarıyla devam ettiğini bildirdi. Uydunun 50 derece Doğu test yörüngesine 20 Temmuz’da ulaştığını ve uydunun antenlerinin burada ilk kez açıldığını anımsatan Uraloğlu, tüm testlerin tamamlanmasının ardından uydunun asıl yörüngesine gönderileceğini açıkladı. Uydunun yörünge manevralarının yapılması amacıyla gerçekleştirilen 5 ateşleme sonrasında 35 bin 786 kilometrede sabitlendiğini ve testlerin bu uzaklıkta sürdürüldüğünü belirten Uraloğlu, şu anda uydunun bütün fonksiyonlarının normal olduğunun ve sürecin planlandığı şekilde ilerlediğinin altını çizdi.

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        8 ALANDA SİSTEM TESTLERİ YAPILIYOR

        Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu olan Türksat 6A’nın 50 derece Doğu yörüngesinde bir dizi teste tabi tutulduğunu kaydederek, “Türksat 6A uydumuzun göreve başlaması için geçici yörüngesinde 8 sistemde birçok test yapılıyor. Uydumuz üzerinde Güç Alt Sistemi Testleri, Uydu Yönetim Alt Sistemi Testleri, Yörünge Yönelim ve Kontrol Alt Sistemi Testleri, Kimyasal İtki Alt Sistemi Testleri, Elektrikli İtki Alt Sistemi Testleri, Isıl Kontrol Alt Sistemi Testleri, Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt Sistemi Testleri ile Faydalı Yük Alt Sistem Testleri uygulanacak. Şu anda bu 8 farklı sistemdeki tüm testleri başarıyla sürüyor. Bunların tamamlanmasının ardından, Ekim ayı sonuna doğru uydumuzu 42 derece Doğu yörüngesine göndereceğiz. Daha sonra ilk yerli ve millî ilk haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı ülkemizin ve milletimizin hizmetine vereceğiz" diye konuştu.

        TÜRKİYE İLK 11 ÜLKE ARASINA GİRDİ

        Türksat 6A ile Türkiye’nin haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasına girdiğini vurgulayan Uraloğlu, “Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi millî güvenliğimiz açısından son derece önemli. Türksat 6A uydusu dışa bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir kilometre taşı olacak." dedi. Uraloğlu, projede çalışan onlarca mühendis ve personel ile uydu - uzay sanayii için çok önemli insan kaynağı yetiştirildiğinin de altını çizdi.

        "YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE YERLİLİK ORANI YAKALANDI"

        TÜRKSAT 6A Projesi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT’ın işletici Kurum olarak, TÜBİTAK UZAY’ın Proje Yönetici Kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmalarının ise proje yürütücü kurum olarak yer aldığını anımsatan Uraloğlu, söz konusu firmalar sayesinde uydunun yüzde 80’nin üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini vurguladı. TÜBİTAK Uzay’ın bu kapsamda Uydu Yönetim Alt Sistemi’ni, Yörünge Yönelim Kontrol Alt Sistemi’ni, Güç Alt Sistemi’ni, Elektrikli İtki Alt Sistemi’ni, Arayüz Kontrol Birimleri’ni ve Haberleşme Görev Yükü’nü geliştirdiğini anlatan Uraloğlu, “ASELSAN, Türkiye Anteni’ni, Almaç, INET ve Faydalı Yük Arayüz Birimini gerçekleştirdi. CTECH, Telemetri/İşaret Sinyali Vericisinden Telekomut Alıcıya, Yönsüz Alıcı Anteninden Alıcı Test Bağdaştırıcısına kadar tüm Telemetri Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt sistemlerini geliştirdi. TUSAŞ ayrıca Pil Panelini de geliştirdi. Türksat 6A uydusunun üretim entegrasyon ve testleri de Türksat’ın katkıları ile TUSAŞ Kazan tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) gerçekleştirildi” dedi.

        "84 UYDU EKİPMANI YERLİ VE MİLLİ OLARAK ÜRETİLDİ"

        Uraloğlu, mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A’nın Türkiye’nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağını kaydederek, Türksat 6A’nın 15 yıl hizmet vereceğini söyledi. Uydunun 8.4 kilovat güce sahip olduğunu belirten Uraloğlu, “Uydumuz bir yer sabit haberleşme uydusu olarak, TV yayıncılığı başta olmak üzere, haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat, 6 aktif haberleşme uydusu ile dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak. Ana paydaşların yanı sıra alt yükleniciler ile birlikte ülkemizde bir uydu üretim ekosisteminin kurulmasını sağlayan Türksat 6A sayesinde artık uluslararası alanda rekabet edebilecek tam tamına 84 adet yerli ve millî uydu ekipmanı üretildi. Artık uzay deneyimi elde eden bu ekipmanlarımız ve alt sistemlerimizi ihraç edebileceğiz” diye konuştu.

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