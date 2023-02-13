TÜRKONFED: Depremin mali zararı 84 milyar dolar

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TÜRKONFED, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketine ilişkin afet ön değerlendirme durum raporunu yayımladı.

Raporda yer alan verilere göre göre felaketin yarattığı GSYH kaybı 10 milyar 405 milyon dolar olarak hesaplandı. Konut zararı ise 70 milyar 746 milyon dolar, işgücünde oluşan mali kayıp ise 2 milyar 911 milyon dolar olarak tahmin edildi.

Bu hesapla depremin yarattığı toplam mali kayıp 84 milyar 64 milyon dolar olarak tespit edildi.

Söz konusu hesaplamalar 2021 dolar bazlı veriler üzerinden yapıldı. 2021 dolar verileriyle 1999 Marmara depreminin yarattığı mali kayıp 51 milyar 105 milyon dolar olarak hesaplandı. Yani rapora göre Kahramanmaraş depremi sebepli mali kayıp Marmara depremini geride bıraktı.

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