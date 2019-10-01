Sermaye piyasasının çok sayıda paydaşının desteği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eşgüdümüyle sermaye piyasasının büyümesi, yatırımcı tabanının genişlemesi amacıyla Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu düzenlenecek.

25-27 Ekim 2019 tarihlerinde yapılacak olan 48 saatlik yarışmanın başvuruları 10 Ekim 2019’a kadar devam edecek. Başvuruların ücretsiz olduğu yarışma, herkesin katılımına açık. Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu başvuruları; serathonin.org.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu, daha önce sermaye piyasalarıyla tanışmayan yazılım profesyonellerini, fintek şirketlerini ve yatırımları sermaye piyasasına yönlendirmeyi amaçlıyor. Bu farkındalığın sermaye piyasalarının geleceğini şekillendirmeye katkı sağlanması hedefleniyor. Etkinlik esnasında geliştirilecek yazılım projeleri, sermaye piyasası kuluçka merkezinde daha ileri aşamaya taşınabilecek.

Yarışmada, özgünlük ve yenilikçilik, yapılabilirlik ile finansal ve sosyal etki koşulları değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor. Yarışmacıların sermaye piyasası alanında, istediği fikri ve teknolojiyi özgürce kullanarak proje geliştirmeleri bekleniyor.

ÇİFTLİK BANK VAKALARINA ÇÖZÜM ARANIYOR

Serathon-in’de takımlardan, sermaye piyasaları alanında yaşanan sorunlara çözüm üretebilecek proje geliştirmeleri bekleniyor.

Bu kapsamda, Türkiye’deki tasarruf oranlarının yetersizliğinin yanısıra Çiftlik Bank örneğinde olduğu gibi yatırımcıların finansal okuryazarlık eksikliğinin suistimal edilebilmesi gibi sorunlara odaklanan yazılım maratonunda, geçmiş dönemde el konulan ya da imtiyazı iptal edilen halka açık şirketlerden dolayı sermaye piyasalarına olan güven kaybı, borsanın kamuoyu tarafından bir oyun olarak algılanması ve tüyo gibi olumsuz kavramların yaygın olmasının yarattığı olumsuzluklara çözüm olabilecek projeler yarışacak.

ÖDÜL YATIRIM FONU OLACAK

Yarışma sonunda birinci takım 20 bin TL, ikinci takım 15 bin TL, üçüncü takım ise 10 bin TL değerinde yatırım fonu varlık dağılımının sahibi olacak. Ayrıca, dereceye giren takımlara mekân ve danışmanlık alanında çözüm ortağı olan Workinton nezdindeki sermaye piyasası kuluçka merkezinde 6 ay ile 1 ay arasında değişecek süreyle ortak çalışma alanı sağlayacak.

BORSA İSTANBUL DA VERİLERİNİ AÇTI

Takımlar, sermaye piyasasında yaşanan sorunların çözümünde şu kurumların kamuoyuna açtığı veri ve API (uygulama programlama arayüzü) seti envanterinden yararlanabilecek: Borsa İstanbul A.Ş., Devexperts, Foreks, İnfina Yazılım, Takasbank, Matriks, MKK, Öneriver ve Tradesoft.

Serathon-in etkinliğinin destekçileri arasında Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, A1 Capital, Beycon, Burger King, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Habitat, iDealData, İnfina Yazılım, Matriks, Optimus Yazılım, Tradesoft, Workinton yer alıyor.