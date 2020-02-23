23 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollanda'dan geçen yıl 415 bin turistin tercih ettiği Antalya, bu yıl 500 bin rakamını aşmayı hedefliyor.
AA muhabirinin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 117 bin Hollandalı geldi, bunların 415 bini Antalya'da tatilini geçirdi. Hollandalı turistler, Türkiye'de ağırlıklı olarak aile otellerini ve her şey dahil otelleri tercih ediyor.
"HOLLANDA PAZARINDA ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLİYORUZ"
AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, turizm alanında 2020'nin ilk büyük fuarı olarak nitelendirdiği Vakantiebeurs Utrecht Turizm Fuarı'nın 15-19 Ocak'ta Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlendiğini anımsattı.
Bu fuarda rezervasyonlara ilişkin ilk verileri almaya başladıklarını aktaran Yağcı, buna göre Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye yönelik talebin yükseliş ivmesini sürdüreceğini bildirdi.
Hollanda pazarının Antalya turizmi için ilk 5 pazarda yer aldığını vurgulayan Yağcı, "Hollanda pazarında çift haneli büyüme bekliyoruz. 2019'da Antalya'da Hollanda pazarında 400 bini aşan bir rakamı gördük. Hedefimiz ilk noktada 500 bini aşmak. Belçika ve bölgeyi düşündüğümüzde bu rakamın 700 bin civarına ulaşmasını öngörüyoruz." diye konuştu.
Yağcı, Türkiye'ye gelen her üç Hollandalıdan birinin Antalya'yı tercih ettiğini söyledi.
ANTALYA'YA OCAKTA 3 BİN 56 HOLLANDALI GELDİ
Yağcı, bu yıl Hollandalı turist sayısında artış beklediklerini belirterek, "Geçen yıl ocak ayında Hollanda'dan gelen turist sayısı 2 bin 932 iken bu yıl bu rakam 3 bin 56'ya yükseldi. Hollanda turizm pazarı mevcut talebin çok daha üzerinde bir potansiyeli barındırıyor. Hollanda, senede iki defa tatile çıkabilen, gezgin bir nüfusa sahip. Bu potansiyelin daha büyük bir oranda Türkiye ve Antalya'ya çekilmesi yönünde iş birliklerimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.
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