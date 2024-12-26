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        Haberler Ekonomi Sigorta Türkiye Sigorta’dan prim üretiminde yeni rekor - Sigorta Haberleri

        Türkiye Sigorta’dan prim üretiminde yeni rekor

        Türkiye Sigorta, 2024 yılının ilk 11 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 76'lık bir büyüme göstererek toplamda 89,3 milyar TL brüt prim üretimi ile yeni bir başarıya daha imza attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 17:53 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:20
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        Türkiye Sigorta'dan rekor prim
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        Türkiye Sigorta; 1 Ocak 2024 – 30 Kasım 2024 döneminde toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artırarak 89,3 milyar TL’ye ulaştırdı ve sektördeki lider konumunu bir kez daha pekiştirdi.

        Türkiye Sigorta’nın tüm branşlarda istikrarlı bir büyüme gösterdiğini ve yenilikçi hizmetleriyle Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini söyleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şu değerlendirmede bulundu:

        “2024 yılının ilk 11 ayında gösterdiğimiz bu performans, şirketimizin müşteri odaklı yaklaşımı, yenilikçi bakış açısı ve etkin risk yönetimi stratejilerinin bir yansımasıdır. Bu yıl da tüm branşlarda dengeli büyümemizi sürdürdük. Yangın ve doğal afetler branşında prim üretimimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artışla 23,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Hastalık/sağlık branşında 2023 yılına göre yüzde 187'lik bir büyüme kaydederek 7,7 milyar TL üretim sağlarken, mühendislik branşında yüzde 179’luk bir yükselişle prim üretimimizi 6,3 milyar TL olarak gerçekleştirdik. Bu büyüme oranları, Türkiye Sigorta’nın gelecekteki hedeflerine ulaşma yolundaki kararlılığını ve gücünü göstermektedir. Sektör liderliğimizi koruyarak millî ekonomimize katkı sağlamaya ve müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz."

        TRAFİKTE YÜZDE 9'LÜK YÜKSELİŞ

        Türkiye Sigorta 2024 yılı ilk 11 ayında, genel zararlarda 23,7 milyar TL brüt prim üretimi ile yüzde 97’lik bir artış sağlarken, kara araçları sorumluluk (trafik sigortası) branşında 12,8 milyar TL prim üretimi ile yüzde 9’luk bir yükseliş yakaladı. Kara araçlarında 10,2 milyar TL brüt primle yüzde 43 büyüme elde edilirken, genel sorumlulukta 2,1 milyar TL üretimle yüzde 111’lik bir artış kaydedildi. Ayrıca nakliyatta yüzde 166’lık, finansal kayıplarda yüzde 233’lük, kredi sigortasında ise yüzde 74’lük artış kaydedildi.

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        #sigorta
        #Türkiye Sigorta
        #TRAFİK SİGORTASI
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        #sağlık sigortası
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