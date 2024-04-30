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        Haberler Ekonomi Sigorta Türkiye Sigorta, trafik hariç her sektörde büyüdü - Sigorta Haberleri

        Türkiye Sigorta, trafik hariç her sektörde büyüdü

        Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2024 ilk çeyrekte 6 milyar TL net kâra ulaşırken; hayat ve hayat dışında toplamda 6,3 milyon poliçe üretti. Genel Müdürü Taha Çakmak; 2024 yılı ilk çeyreğinde yüzde 235 artışla 3 milyar 527 milyon TL net kâr açıkladıklarını ve net kârın önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6,5 katına çıktığını belirtti.  Çakmak, beklentileri aşan performans sonuçlarına dikkat çekerek, Türkiye Hayat Emeklilik'in ise ilk çeyrekte 2 milyar 442 milyon TL net kâr elde ederek çeyrek bazında rekor kırdığını söyledi.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 16:36 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:36
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        Türkiye Sigorta her branşta büyüdü
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        Verimlilik ve sürdürülebilir kârlılığı destekleyen büyüme performansı ile bilanço yapısını yılın ilk çeyreğinde daha da güçlendiren Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak; 2024 yılı ilk çeyreğinde yüzde 235 artışla 3 milyar 527 milyon TL net kâr açıkladıklarını ve net kârın önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6,5 katına çıktığını belirtti. Çakmak, beklentileri aşan performans sonuçlarına dikkat çekerek, Türkiye Hayat Emeklilik’in ise ilk çeyrekte 2 milyar 442 milyon TL net kâr elde ederek çeyrek bazında rekor kırdığını söyledi. Şirket, büyüme performansının yanında bilançosunu güçlü rezerv yapısı ile kuvvetlendirmeye devam etti. Çakmak; yılın ilk çeyreği itibarıyla şirketin öz kaynak kârlılığının yüzde 82 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Hem Türkiye Sigorta hem Türkiye Hayat Emeklilik, hayat ve hayat dışında toplamda 6,3 milyon poliçe üretimi gerçekleştirirken; BES ve OKS fon büyüklüğünü yüzde 89’luk artış ile pazar payını yüzde 21‘e yükselterek 5 milyon aktif katılımcıya ulaştı.

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        2,3 MİLYAR DOLAR PİYASA DEĞERİNE ULAŞTI

        Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak prim üretim rakamlarını düzenli olarak artırdıklarını ve hem sektör hem de kendi rekorlarını kırdıklarını belirterek; “Bu sonuçların neticesinde sigortacılık sektöründe 2,3 milyar dolar pazar değerimiz ile halka açık güçlü şirket konumumuzu sürdürüyoruz” dedi.

        Hedeflerinin 2024 yılında kasko, sağlık, yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde öncü ve oyun kurucu olmak ve bireysel ürün gruplarında varlıklarını daha da geliştirmek olduğunu bir kez daha ifade eden Çakmak “Yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 255 büyüme kaydederek 2,7 milyar TL prim üretimine ulaştık. Türkiye Sigorta olarak en dikkat çeken büyüme oranını yüzde 1002 ile Havacılık ve yüzde 447 ile mühendislik alanında sağlarken, açık ara sektör lideri olduğumuz yangın ve doğal afetler branşında ise yüzde 195 artışla toplamda 7 milyar 301 milyon TL prim üretimine eriştik” dedi. Çakmak; en güçlü kaslarından biri olan kasko branşında ise yüzde 141’lik pozitif değişim ile 2 milyar 618 milyon TL’lik prim üretimi sağlarken; tarım branşında ise bir önceki yıla göre yüzde 90 büyüme sağladıklarını söyledi.

        STRATEJİK SEKTÖRLER SİGORTALANDI

        Türkiye Sigorta olarak yangın, mühendislik, havacılık poliçeleriyle Türkiye’nin stratejik yatırımlarına ve büyük projelerine güvence sunduklarını belirten Çakmak şunları ifade etti: “Bireysel ürünlere verdiğimiz destek kadar ülkemiz için mihenk taşı olan Akkuyu Nükleer Santrali, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yusufeli Barajı, Türksat Uyduları, Çanakkale Köprüsü, Sakarya Gaz Sahası gibi projelerin sigortasını yapan şirket olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Petrol gaz işletmelerinden savunma sanayiye, demir çelikten rafinerilere, havacılıktan telekomünikasyona kadar çok sayıda stratejik varlığımızı teminat altına almaktan gururluyuz.”

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        #kasko
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