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        Haberler Ekonomi Emlak Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Eren, büyüme verilerini değerlendirdi - Emlak Haberleri

        Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Eren, büyüme verilerini değerlendirdi

        Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, ülke ekonomisinin tüm küresel sorunlara ve jeopolitik risklere rağmen yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyümesinin iş dünyası için sevindirici olduğunu belirterek, "İnşaat sektörü de aynı dönemde yüzde 11,1 büyümüştür" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:06
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        "İnşaattaki büyümede deprem bölgesi etkili"
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        Eren, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğiyle ilgili büyüme verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Ülke ekonomisinin tüm küresel sorunlara ve jeopolitik risklere rağmen yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 büyümesinin iş dünyası için sevindirici olduğunu ifade eden Eren, "Ülkemizde istihdama en büyük katkıyı veren ve 200'ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektörü de aynı dönemde yüzde 11,1 büyümüştür." bilgisini paylaştı.

        Eren, deprem bölgesinin yeniden imarı amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların da etkisiyle sektörün, ülke ekonomisindeki büyümenin yaklaşık iki katı oranında büyüdüğüne işaret ederek, gelecek dönemde de deprem bölgesinin yeniden imarı çalışmalarının hız kesmeden süreceğini vurguladı.

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