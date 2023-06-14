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Türkiye'den Kuveyt'e milli SİHA Bayraktar TB2 ihracatı

Türkiye'den birçok ülkeye ihraç edilen milli SİHA Bayraktar TB2'yi Kuveyt de satın alacak. İhracat konusunda Kuveyt Devleti ile Baykar arasındaki sözleşme sürecinin başarıyla tamamlandığı bildirildi

Giriş: 14.06.2023 - 00:58 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye, Kuveyt'e milli SİHA Bayraktar TB2 ihraç edecek
AA

Kuveyt Devleti ile Baykar arasında milli SİHA Bayraktar TB2 ihracatı sözleşmesi süreci başarıyla tamamlandı.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt Devleti ile milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA #BayraktarTB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kırdığı Kuveyt semalarında görev yapacak." denildi.

HALUK BAYRAKTAR DA DUYURDU

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kuveyt Devleti ile Baykar arasında doğrudan yürüttüğümüz milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatı sözleşmesini başarı ile sonlandırdık. Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA #BayraktarTB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek."

367 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

AA'nın haberine göre, Kuveyt Devlet İletişim Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın 367 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

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