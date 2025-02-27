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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda kura tarihleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda kura tarihleri belli oldu!

        Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçları kura çekimi, 6 Mart'ta yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:18 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:18
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        Türkiye Kupası'nda kura tarihleri belli oldu!
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        Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçlarının kura çekimi, 6 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

        Kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak.

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