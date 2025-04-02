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        Haberler Kültür-Sanat Türkiye İş Bankası Müzesi’ne bayramda rekor ziyaretçi

        Türkiye İş Bankası Müzesi’ne bayramda rekor ziyaretçi

        Türkiye İş Bankası Müzesi, bayramın üçüncü gününde 9.124 ziyaretçiyle rekor kırarak 2025'in en yoğun gününü yaşadı. Tarihi binasında İş Bankası'nın bir asırlık tarihini anlatan müze, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik tarihine dair pek çok ayrıntıyı barındırıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:08
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        Türkiye İş Bankası Müzesi'ne bayramda rekor ziyaretçi
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        Eminönü’ndeki tarihi binasında hizmet veren Türkiye İş Bankası Müzesi, Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde 9.124 ziyaretçi ağırlayarak Cumhuriyet’in 100. yılının kutlandığı 29 Ekim 2023 tarihinden bugüne en yüksek günlük ziyaretçi sayısını kaydetti.

        1892’de postane olarak inşa edilen, 1928’den itibaren İş Bankası şubesi olarak hizmet veren bina, 2007’de müzeye dönüştürüldü. Bankanın 100. yılı olan 2024’te yenilenen müze, modern tasarımı ve zengin sergileme düzeniyle ziyaretçilerini karşılıyor. Kalıcı sergi “İş’in 100 Yılı”, belgeler, fotoğraflar, filmler ve koleksiyon parçalarıyla sadece İş Bankası’nın bir asırlık tarihini anlatmakla kalmıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi gelişimine dair bir perspektif de sunuyor.

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        Müzenin giriş katında, İş Bankası’nın kuruluş ve gelişim dönemleri ışığında Banka’nın kuruluş öyküsü ve Cumhuriyet’in iktisadi bağımsızlık hedefi, ilk yıllardaki insan kaynağının eğitimi ve dönüşümü; tasarruf kampanyaları, yatırımlar ve Anadolu’daki şube ağının genişlemesi ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında sınai kalkınmada üstlenilen öncü rol ve çeşitli sektörlerdeki yatırımlar anlatılıyor. İzmir İktisat Kongresi’ne ait daha önce hiç yayınlanmamış fotoğraflar da ilk kez bu mekanda ziyaretçilerle buluşuyor.

        Üst katta ise teknolojik dönüşüm, günümüz bankacılığı ve Banka’nın eğitim, çevre, spor ve kültür-sanat alanındaki projeleri ele alınıyor. Daktilo ve ilk hesap makinelerinden bilgisayarlara, günümüz mobil bankacılığına uzanan teknolojik gelişmeler, müzenin ilgi çekici koleksiyonu eşliğinde sergileniyor. Ziyaretçilere daktilo deneyimleme imkânı da sunuluyor. Ayrıca, 1928’den bu yana kullanılan Ana Kasa, Kiralık Kasa Dairesi ve yenilenen Atatürk Salonu da ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

        Müzenin küratörlüğünü Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya üstlenirken, sergi tasarımı Pattu Mimarlık tarafından gerçekleştirildi. Çetinkaya’nın hazırladığı Zekâ, Dikkat ve İffet - İş’in 100 Yılı kitabı da müze koleksiyonundan nadir belge ve fotoğraflarla zenginleştirilmiş bir kaynak olarak öne çıkıyor.

        Kuruluşundan bugüne kadar 3 milyona yakın ziyaretçi ağırlayan Türkiye İş Bankası Müzesi, her yaş grubundan öğrenciye ücretsiz atölyeleriyle hizmet veriyor. Müze, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilir.

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        #türkiye iş bankası müzesi
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