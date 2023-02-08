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Güreş Federasyonu acı haberi duyurdu: Dört kişi vefat etti

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde güreşçiler Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz'in vefat ettiğini açıkladı

Giriş: 08.02.2023 - 20:22 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Güreş Federasyonu acı haberi duyurdu: Dört kişi vefat etti
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Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde güreşçiler Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz'in vefat ettiğini açıkladı. Federasyon'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük afet sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sebebiyle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından kurtarılan evlatlarımız Muhammed Gül, Hamza Çelik, Yusuf Eskisarılı, Ömer Faruk Çayır, Sezer Yıldız, Utku Doğan, İbrahim Kar ve Mehmet Emin Demir’in sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır.

Evlatlarımız Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz’in maalesef vefat ettiklerini bildiririz.

Hala enkaz altında oldukları tespit edilebilen evlatlarımız;
Eray Şimşek, Ozan Datlı, Hasan Sarıtürk ve İbrahim Erdene ile ilgili AFAD yetkililerinin dinleme çalışmaları sonucu maalesef olumlu haber alınamamıştır.

Sürecin en başından beri enkazın başında bizzat kurtarma çalışmalarını sürdüren, hala umutla ve inançla evlatlarına ulaşmaya çalışan güreş ailemizin tüm fertlerine şükranlarımızı sunarız.

Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

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