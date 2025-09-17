Türkiye'deki inşaat firmalarının satışları 5 yılda 8 katına çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2024" araştırması sonuçlarından derlenen verilere göre, ülkede inşaat sektöründe 156 bin 982 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalarda 1 milyon 583 bin 75 kişi istihdam ediliyor.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların bilançoları ve gelir tabloları incelendiğinde, son 5 yılda brüt satışlarında düzenli artış dikkati çekiyor.

Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020'de söz konusu sektördeki firmaların brüt satışları 511 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Sonraki yıllarda artışa geçen satışlar, 2021'de yaklaşık 614,8 milyar liraya, 2022'de 1,2 trilyon liraya ve 2023’te 2,2 trilyon liraya çıktı.

Geçen yıl ise brüt satışlar 4,1 trilyon lirayı geçerek 2020'deki değerin yaklaşık 8 katına ulaştı.

Söz konusu 5 yılda bu firmalar tarafından yapılan yurt içi brüt satışlar yaklaşık 465,6 milyar liradan 3,9 trilyon liraya, yurt dışı satışlar da 35,8 milyar liradan 181,7 milyar liraya ulaştı.

Öte yandan gelir tablosunda brüt satışlar kaleminin altında yer alan "diğer gelirler" ise bu dönemde 9,5 milyar liradan 88,4 milyar liraya yükseldi.

Gayrimenkul faaliyetlerinde 2024 satışları 361,4 milyar lira Öte yandan inşaat sektörüyle yakından ilişkili olan gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların aynı dönemdeki satışlarında da artış görüldü. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların satışları 2020-2024 yıllarında yaklaşık 38,8 milyar liradan 361,4 milyar liraya yükseldi. Bu firmaların yurt içi brüt satışları yaklaşık 36,9 milyar liradan 342,9 milyar liraya, yurt dışında yaptıkları satışları da 423,2 milyon liradan 5 milyar liraya çıktı. Böylece firmaların yurt dışındaki gayrimenkul faaliyetlerindeki brüt satışları 5 yılda yaklaşık 12 katına yükseldi. Satışların altındaki "diğer gelirler" kalemi de bu dönemde 1,4 milyar liradan 13,6 milyar liraya ulaştı. 2020-2024 döneminde inşaat ve gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların brüt satışları (bin lira) şöyle: Sektör 2020 2021 2022 2023 2024 İnşaat Brüt satışlar 510.965.596 614.809.383 1.192.566.187 2.222.191.896 4.126.724.722 Yurt içi satışlar 465.600.842 552.225.103 1.083.874.079 2.041.530.288 3.856.608.336 Yurt dışı satışlar 35.800.031 51.152.726 78.526.350 133.656.054 181.708.835 Diğer gelirler 9.564.723 11.431.554 30.165.758 47.005.553 88.407.551 Gayrimenkul faaliyetleri Brüt satışlar 38.809.261 54.636.824 114.621.447 194.642.583 361.441.558 Yurt içi satışlar 36.942.338 52.260.747 107.818.042 184.077.921 342.892.606 Yurt dışı satışlar 423.216 541.418 2.244.567 3.485.394 4.971.114 Diğer gelirler 1.443.706 1.834.659 4.558.838 7.079.268 13.577.838