Türkiye'de iPhone 14'ler ön siparişte

Apple’ın 7 Eylül’de tanıttığı yeni telefonu iPhone 14 serisi modeller için Türkiye’de ön siparişler alınmaya başlandı. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için Türkiye’de bugünden itibaren ön siparişler alınıyor.
En ucuzu 30 bin 999 TL en pahalısı ise 57 bin 199 TL olan iPhone 14 modellerinde 16 Eylül itibariyle başlayan ön siparişlerin telimatları ise 23 Eylül’den itibaren yapılacak.
23 EYLÜL'DEN İTİBAREN BAŞIYOR...
Apple’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre her ne kadar iPhone 14 serisi için ön siparişler alınmaya başlanmış ve 23 Eylül’den itibaren teslim edileceği duyurulmuş olmasına karşın, tüketicilerin bazı modeller için daha fazla bir süre beklemesi gerekecek.
iPHONE 14 PLUS BEKLEYENLER...
Çünkü iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için bugün ön siparişler açıldı, ancak iPhone 14 Plus modeli için henüz resmi ön siparişler alınmaya başlanmadı.
Bu modelin sipariş tarihi ile ilgili olarak Apple’ın internet sitesinde “Yakında sizlerle” ifadesi yer alıyor.
7 KASIM'A KADAR UZUYOR...
Ayrıca iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde bugün başlayan ön siparişlerin, Türkiye’deki en yakın tarihli teslimatları ise depolama kapasitelerine göre 23 Eylül - 27 Eylül tarih aralığından başlıyor.
Ancak yine sitede yer alan bilgilerde, bu sürenin seçilen modele ve şehir/ilçeye göre 31 Ekim - 7 Kasım tarih aralığına kadar uzadığı duyuruldu.
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