Apple’ın iPhone 14 modellerini tanıtmasıyla birlikte özellikle Türkiye’de tüm dikkatler, yeni iPhone’ların satış fiyatlarına çevrildi. Türkiye’de 16 Eylül’de ön siparişleri alınmaya başlanacak olan iPhone 14 modelleri 23 Eylül’den itibaren raflardaki yerini alacak.
Apple’ın açıklamasına göre en düşük iPhone 14 modeli olan 128 GB’lik iPhone 14’te 30 bin 999 TL olan Türkiye satış fiyatları, 1 TB’lik iPhone 14 Pro Max’te 57 bin 199 TL’ye kadar çıkıyor. Türkiye’deki 5 bin 500 TL’lik asgari ücret dikkate alındığında, en üst model iPhone 14 alabilmek için ödenecek tutar, tamı tamına 10 aylık asgari ücret bedel. Dolasıyla Türkiye’deki tüketicilerin yeni iPhone’lara erişebilmesi için deyim yerindeyse küçük bir serveti de gözden çıkarması gerekecek.
ABD’de 799 dolardan başlayan iPhone 14 fiyatlarının Türkiye’de bu kadar yüksek seviyelerde çıkmasında yüksek dolar kuru ve yüksek vergiler ve diğer yasal yükümlülüklerin rolü malum.
Bilindiği üzere Türkiye’ye yasal yollarla ithal edilen cep telefonlarından yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 10 TRT bandrolü ve yüzde 1 de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi alınıyor.
iPHONE’A ÖDENEN PARANIN YÜZDE 45’İ DEVLETE GİDİYOR
Apple’ın internet sitesinde yer alan bilgilendirmelere göre Türkiye’den iPhone 14 alanların ödediği tutarın yüzde 38 ile yüzde 45 arasında değişen tutarı KDV ve diğer yasal ücretlere gidiyor. Dolar kurunun da 18.2 TL’yi aştığı hesaba katıldığında, tüketiciler iPhone 14 modellerin Türkiye fiyatlarında dudak uçuklatan rakamlarla karşılaşmış durumda.
Türkiye ile ABD fiyatları arasında bu kadar yüksek oranlarda bir uçurum olunca haliyle tüketiciler gözünü yurtdışından iPhone getirmeye çeviriyor.
Peki açıklanan fiyatlar ve yasal vergiler dikkate alındığında ABD’den iPhone 14 alıp, Türkiye’de kayıt altına alarak kullanma yoluna gitmek ne kadar mantıklı? İşte çoğu kişinin merak ettiği bu sorunun cevabı…
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre öncelikle ABD için açıklanan fiyatlarda eyaletine göre değişmekle birlikte ek olarak ortalama yüzde 8’lik bir satış vergisi de alınıyor. Bu da ABD’den iPhone edinme maliyetlerine 64 dolar ile 128 dolar arasında değişen bir tutar daha ekliyor.
TOPLAM FARK 22 BİN 672 TL’YE KADAR ÇIKIYOR
ABD’deki bu toplam maliyeti göze alanları, cihazlarını Türkiye’de resmi olarak kayıt altına alıp kullanabilmeleri için ek olarak IMEI kayıt masrafı (yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan harç bedeli) ve bandrol ücreti de bekliyor. Bu tutarlar da şu an itibariyle sırasıyla 2 bin 732 TL ve 20 Euro (bugünkü kurdan 365 TL) ve toplam 3 bin 97 TL’ye karşılık geliyor.
Tüm bu masraflar dikkat alındığında iPhone 14’ü Türkiye’den almak ile ABD’den alıp yolcu beraberinde getirerek kayıt ettirip, edinmenin arasında hala çok büyük oranlarda fark bulunuyor.
Toplam edinme maliyetini karşılaştırdığımızda bu farklar iPhone 14’te 12 bin 197 TL ile 14 bin 200 TL, iPhone 14 Plus’ta 14 bin 231 TL ile 16 bin 234 TL, iPhone 14 Pro’da 17 bin 266 TL ile 20 bin 638 TL ve iPhone 14 Pro Max modelinde ise 19 bin 300 TL ile 22 bin 672 TL arasında değişiyor.
İŞTE NEREDEN AL(AMA)MALI? DEDİRTEN O TABLOLAR...
iPhone 14 Fiyatları
iPhone 14 Plus Fiyatları
iPhone 14 Pro Fiyatları
iPhone 14 Pro Max Fiyatları
ŞARTLAR ZORLAŞTIRILDI
Neredeyse orta seviye 2 adet akıllı telefona denk gelen bu farklar, tüketicilere cazip görünebilir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, son yıllarda yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonların kayıt işlemlerinin de oldukça zorlaşmış durumda.
Bireyler 2 takvim yılında sadece bir adet cep telefonunu bu yol ile getirip, kayıt altına alabilme hakkına sahip. Ayrıca bu başvurular şahsen ve son bir ay içinde yurda giriş yaptığını şahsi pasaportuyla gösterebilen o kişiye ait belgelerle yapılabiliyor.
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