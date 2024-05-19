Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçildi! Süper Lig'de nefes kesen yarışta finale gelindi. Sahaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider çıkacak olan Galatasaray, şampiyonluğun 1 puan uzağında. Sarı-kırmızılılar 50 bin taraftarı önünde 24. şampiyonluğu hedeflerken sahadan 3 puanla ayrılmanın peşinde! Fenerbahçe ise rakibini deplasmanda mağlup ederek hem umutlarını son haftaya taşımak hem de ikili averajı elde etmek istiyor. İki teknik direktör de hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor! Dev derbi Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde son gelişmeler ve muhtemel 11'ler haberimizde...
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Süper Lig'de tarihe geçen şampiyonluk yarışında düğümün kopacağı maç geldi çattı! Lider Galatasaray ile Fenerbahçe, 19.00'da RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. 24. şampiyonluk için 1 puanın yettiği Galatasaray da, şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe de sahaya 3 puan için çıkacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda kazanan çifte bayram yapacak; kaybeden ise hüsranı yaşayacak.
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GALATASARAY 24 MAÇTIR YENİLMİYOR, SON 17 MAÇINI KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 24 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 24 lig maçında 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
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Galatasaray, Süper Lig'deki son 17 maçını kazandı. Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu (15) kıran Galatasaray, bu başarısını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük mücadelelerini de kazanarak seriyi ve rekoru 17 maça çıkardı.
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PUAN KAYBI YAŞADIĞI DÖRT TAKIMDAN BİRİ: FENERBAHÇE
Galatasaray'ın bu sezon 36 haftada puan kaybı yaşadığı 4 maçtan biri Fenerbahçe karşılaşması oldu. Sarı-kırmızılılar, ligde 32 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Mondihome Kayserispor'la 0-0, Sivasspor'la da 1-1 berabere kaldı.
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FENERBAHÇE MUCİZE PEŞİNDE
36 hafta sonunda aldığı 29 galibiyet 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 93 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, ilk sıradaki Galatasaray’ın 6 puan gerisinde ikinci basamakta yer alıyor. Fenerbahçe, bu akşam Galatasaray’ı yenmesi halinde şampiyonluk şansını sürdürecek ve gözlerini son maça çevirecek. Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılıların son hafta Konyaspor'a da yenilmesini bekleyecek.
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ORTA SAHADA SÜRPRİZ TERCİHLER!
Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 de netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Kayserispor karşısında orta sahada görev alan Alexander Djiku, derbide de bu pozisyonda görev alacak. Rodrigo Becao’nun sarı kart cezalısı olması nedeniyle stoperde ise Jayden Oosterwolde’nin forma giymesi bekleniyor.
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CENGİZ ÜNDER ŞOKU!
Dün son antrenmanını gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde derbi öncesinde şok bir sakatlık yaşandı. Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle derbi maçta forma giymesi beklenmiyor.
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GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
MUSLERA
- 9
KAAN
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- 10
NELSSON
- 11
DAVINSON
- 12
KÖHN
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- 13
TORREIRA
- 14
KEREM DEMİRBAY (BERKAN KUTLU)
- 15
ZIYECH
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- 16
MERTENS
- 17
BARIŞ ALPER
- 18
ICARDI
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- 19
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
LIVAKOVIC
- 20
OSAYI
- 21
ÇAĞLAR
-
- 22
OOSTERWOLDE
- 23
FERDİ
- 24
DJIKU
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- 25
FRED
- 26
MERT HAKAN
- 27
SZYMANSKI
-
- 28
TADIC
- 29
BATSHUAYI