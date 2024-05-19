Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: "19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün sembolüdür"

REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasette, bilimde, müzikte ve çalışma hayatında başarılı olan gençlerle İstanbul'da bir araya geldi.

Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyatlarına katılacak milli sporculardan madalya sözü aldı. Buluşma, Erdoğan ile sporcular arasındaki diyaloglar ve genç müzisyenlerin performansıyla renklendi.

Gençlere hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:

Sevgili gençler, kıymetli sporcularımız sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında aydınlık yarınlarımızın güvencesi olarak gördüğüm tüm genç kardeşlerime buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sizlerle beraber olmanın, sizlerin bu heyecanını benim de taşımamın bahtiyarlığı gerçekten sözlerle ifade edilemez.

"19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı" Haberi Görüntüle

Bugün Türk gençliğini temsilen aramızda milli sporcularımızın yanı sıra siyasette, bilimde, müzikte ve çalışma hayatında başarılarıyla gurur kaynağımız olan gençlerimiz de bulunuyor. Her birinize ülkemize, milletimize ve ailelerinize yaşattığınız mutluluklar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Rabbim başarılarınızı daim eylesin. Ayağınıza taş değdirmesin diyorum.

"GENÇLER MİLLİ MÜCADELENİN ÖN SAFTAKİ NEFERLERİ OLDU" Millet olarak Anadolu'nun kapılarını açtığımız Malazgirt Zaferi'nden beri üzerinde yaşadığımız bu topraklarda mücadele halindeyiz. Önce bu mücadeleyi Anadolu'yu vatanımız yapmak, ardından ebedi ve ezeli yurdumuz olarak korumak için verdik. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri daima gençlerdi. Daha 21 yaşında İstanbul'u fethederek çağ açıp çağ kapatan gençler, tarih boyunca bu milleti zaferden zafere, başarıdan başarıya koşturdu. Tüm dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dedirttiğimiz o büyük destanın gizli kahramanları gençlerden oluşuyordu. Gençler, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımı atılan Milli Mücadelenin de ön saftaki neferleri oldu. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta kıvılcımını yaktığı istiklal meşalesi, gençlerin omuzlarında Anadolu'ya yayılmış, tüm yürekleri kuşatmış, yine gençlerin fedakarlığı ve sahiplenmesiyle zafere kavuşmuştur. 19 Mayıs esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun, teslimiyete karşı milletimizin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının sembolüdür. REKLAM

"19 MAYIS TARİHİ SİZ GENÇLERİMİZ İÇİN BİR İLHAM VE UMUT KAYNAĞI OLDU" 19 Mayıs, Milli Mücadele'yi başlatmakla kalmamış, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, milletimizin de kurtuluş mücadelesine dönüşmüştür. Bu vesileyle asırlardır istiklal ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan şehadete koşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı ulvi gaye uğrunda çarpışırken yaralanan gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milletimizin göz bebeği olan kahraman ordumuzun bütün mensuplarını bugün bir kez daha saygıyla anıyorum. Tarihimizde bir dönüm noktasını teşkil eden 19 Mayıs'ın gençlerimizin bayramı olması elbette tesadüf eseri değildir. 19 Mayıs tarihi siz gençlerimiz için bir ilham ve umut kaynağı olmuştur. Tıpkı bin yıllık tarihimizde olduğu gibi gençlerimizin bugün de milletimizin her meselesinde en önde yerlerini aldıklarını memnuniyetle görüyoruz. Ülkemizin kalkınma, ilerleme, ekonomide büyüme çabalarının merkezinde de yine gençlerimiz önemli yere sahip. Sınırda eli tetikte nöbet tutan askerlerimizin, karakollarda görev yapan polis ve jandarmalarımızın çoğu sizin yaşınızdaki gençlerden oluşuyor.

"TEKNOFEST GENÇLİĞİ GERÇEKTEN HAYATIN HER ALANINDA GÜMBÜR GÜMBÜR GELMEKTEDİR" Savunma sanayinde iftihar vesilemiz olan pek çok projenin altında genç mühendislerimizin imzası ve emeği bulunuyor. Mesela Milli Savaş Uçağımız KAAN'ın geliştirilmesinde, insanlı ve insansız hava araçlarımızın üretiminde gençler öncü roller üstleniyor. Bilimde, sanatta, medyada, son dönemde özellikle sporda gençlerimiz daha fazla ön plana çıkıyor, kendilerinden daha fazla söz ettiriyor. Gençlerimiz ülkenin siyasi ve bürokratik karar mekanizmalarında daha fazla sorumluluk üstleniyor. REKLAM Parlamentoda, belediye meclislerinde, belediye yönetimlerinde eskiye kıyasla daha çok sayıda genç arkadaşlarımız var. Yarınlarımızın teminatı olan TEKNOFEST gençliği gerçekten hayatın her alanında gümbür gümbür gelmektedir. Bundan ve sizin başarılarından iftihar ettiğimizi özellikle belirtmek isterim. Her birinizin daha nice yıllar boyunca bizim, milletimizin ve ailelerinizin kıvanç kaynağı olmaya devam edeceğinizden hiç şüphem yok. Biz de seçilme yaşını önce 30'dan 25'e daha sonra nihayetinde ne yaptık? 18'e düşürdük. Siyasetin, bürokrasinin, iş dünyasının kapılarını gençlere açarak gençlerimizin eğitimlerine, tarihin en büyük yatırımlarını yaparak, gençlerimize uygun ortam ve imkanlar sağlayarak her alanda gençlerimizi destekliyor, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

"SPORCULARIMIZ KATILDIKLARI YARIŞMALARDAN ARTIK MADALYASIZ DÖNMÜYOR" Sevgili gençler, bölgesinde ve dünyada yıldızı giderek parlayan Türkiye'nin sporda da başarı çıtasını sürekli yükseltmesinden memnuniyet duyuyoruz. Geleneksel olarak güçlü olduğumuz branşların da ötesine geçerek yeni spor dallarında kürsüye çıkmaya, hatta kürsüyü domine etmeye başladık. Sporcularımız katıldıkları yarışmalardan artık madalyasız dönmüyor. Sporcularımız başarıları yanında centilmenlikleriyle de takdir kazanıyor. Ülke genelinde spor alt yapısına son 21 yılda yaptığımız yatırımların, inşa ettiğimiz tesislerin sporcularımıza verdiğimiz desteklerin boşa gitmediğini görmenin sevincini yaşıyoruz. REKLAM

"LİSANSLI SPORCU SAYIMIZ 15 MİLYON 550 BİNE YÜKSELDİ" Sporcularımızın uluslararası başarıları arttıkça gençlerimiz spora daha fazla yönelmeye, sporu bir kariyer olarak görmeye başladı. 2002 yılında toplam lisanslı sporcu sayımız 278 bin iken bugün 15 milyon 550 bine yükseldi. 2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı 1481 adet iken, 2023 yılı sonu itibarıyla bu rakam 7 bin 404'e yükseldi. Antrenör sayımız 18 bin 674'ten 321 bine, spor kulübü sayımız ise 6 bin 35'ten 25 bin 78'e çıktı. Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezlerinde 1382 sporcumuz var. Son 7 yılda sporcu yetenek tarama sayısıyla 7 milyon 706 bin evladımızın kabiliyetlerine baktık, buna göre yönlendirmede bulunduk. 2021 yılında devreye alınan milli sporcu bursuyla başarılı sporcularımızı akademik yolculuklarında da destekliyoruz. Daha burada tek tek sayamayacağımız nice çalışmayla spora ve sporcuya sahip çıkıyoruz.

"BAŞARI TABLOMUZA PARİS'TE İNŞALLAH YENİ YILDIZLAR EKLEYECEĞİZ" Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik oyunlarını bize fazlasını yapma noktasında büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Her iki spor etkinliğine de tarihimizin en yüksek sporcu sayısıyla katıldık. Sporcularımız Tokyo'da kazandıkları toplam 28 madalyayla milletimize gerçekten büyük bir sevinç yaşattılar. Olimpiyatlarda yakalanan ivmeyi ve ruhu daha sonra da devam ettirdiler. Geçtiğimiz hafta karate, okçuluk, tekvando ve diğer bazı spor dallarında yine müjdeli haberler aldık. Tüm sporcularımızı buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Şimdi önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Başarı tablomuza Paris'te inşallah yeni yıldızlar ekleyeceğiz. Bu konuda ben sporcularımıza güveniyorum. Sizlerden yine göğsümüzü kabartacak güzel haberler bekliyorum. Buradaki her bir genç kardeşime şunu tekrar hatırlatmak isterim. Sizler tarihi şanlı zaferlerle dolu büyük bir milletin evlatlarısınız. Türkiye'nin en büyük gücü, milletimizin en büyük umudu sizlersiniz. Ülkemizi parlak ideallerine ulaştırmak için çok çalışacağınıza yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bize yaşattığınız gurur ve mutluluk için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize umut dolu, huzur ve barış dolu bir gelecek diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyor. Sizlerin şahsında ülkemizin tüm gençlerinin bayramını kutluyorum. Kalın sağlıcakla. Kabine yarın toplanıyor