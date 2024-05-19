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        Haberler Gündem Politika Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri

        Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri

        Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Enflasyonla mücadele ve genel ekonomik görünümün mercek altına alınacağı toplantıda; kamuda tasarruf genelgesinin yansımaları da görüşülecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ve 9. Yargı Paketi hazırlıklarıyla; Türkiye'nin Gazze diplomasisinin de gündeme gelmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 19.05.2024 - 14:31 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:42
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        Kabine yarın toplanıyor
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        Kabine, önemli gündem başlıklarını görüşmek üzere toplanacak. Toplantının ana gündemi ise ekonomi olacak.

        ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE ELE ALINACAK

        3 Haziran’da açıklanacak yıllık enflasyonun yüzde 75-76 civarında gerçekleşerek, zirveyi görmesi, yılın ikinci yarısında da düşüşe geçerek, yüzde 38'e gerilemesi bekleniyor. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

        KAMUDA TASARRUF GENELGESİ SONRASI KANUN TEKLİFİ HAZIRLANACAK

        Kamuda tasarruf genelgesinin ardından, kanun düzenlemesi için de harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak.

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        BÜROKRATİK VESAYET İDDİALARININ GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, son dönemde gündeme gelen her hadiseyi tüm boyutlarıyla takip ettiklerini belirterek "Bürokratik vesayetin tekrar nüks etmesine fırsat vermeyeceğiz" demişti. Bürokraside vesayet iddialarının değerlendirileceği toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devam eden soruşturmalar hakkında kabineye bilgi verecek.

        ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU VE 9. YARGI PAKETİ

        Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor. Öğretmene şiddet fiiline cezayı artıracak düzenlemenin pakete dahil edileceği öğrenilirken; kabinede, hem yargı paketinin hem de Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun hazırlıklarına yönelik sunum yapılacak.

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        İSRAİL'İN GAZZE’DE DEVAM EDEN SALDIRILARI MASADA

        İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde olacak. Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor. İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

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