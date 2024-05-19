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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla çıkışa geçti - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla çıkışa geçti

        Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçti. Avcı, ilk olarak 2020-2021 sezonunun 8. haftasında Trabzonspor'un başına geçerek, 17. sıradan aldığı takımı sezon sonunda 4. sıraya yükseltti ve Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 19.05.2024 - 13:29
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        • 1

          Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek sezonu üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci döneminde bir hedefini daha gerçekleştirdi.

        • 2

          İlk olarak 2020-2021 sezonunun 8. haftasından sonra Karadeniz ekibinde göreve gelen Avcı, 17. sıradan aldığı bordo-mavililerin sezonu 4. bitirmesine sağladı ve takıma Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettirdi.

        • 3

          Abdullah Avcı ile çıkışını sürdüren Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu elde ederek kupayı 37 sezon sonra müzesine getirdi.

        • 4

          2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetin ardından görevinden ayrılan Avcı, bu sezon takımın başına ikinci kez getirildi.

        • 5

          Tecrübeli teknik adam, 8. haftada 12 puanla yedinci sırada devraldığı Trabzonspor'un ligi üçüncü bitirmesini sağlayarak, takıma tekrar Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırdı.

        • 6

          Abdullah Avcı,2020-2021 sezonunda kötü günler yaşayan Trabzonspor'un derdine adeta derman oldu.

        • 7

          Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

        • 8

          Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 6 puanla 17. sırada yer aldı.

        • 9

          Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de berabere kaldı.

        • 10

          Trabzonspor, söz konusu sezondaki 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi ve Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti.

        • 11

          Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkışını sürdürerek 2022'de 37 sezonluk Süper Lig şampiyonluğu hasretini sonlandırırdı.

        • 12

          2021-2022 sezonunun 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        • 13

          Ligde 2021-2022 sezonunu 81 puanla zirvede tamamlayan ve 37 sezon aradan sonra şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor, 7'nci kez mutlu sona ulaştı.

        • 14

          Trabzonspor, 216 gün sonra takımın başına getirdiği Abdullah Avcı ile ikinci döneminde de üçüncülük hedefini gerçekleştirdi.

        • 15

          Teknik direktör Nenad Bjelica ile ilk 8 haftada 12 puan toplayarak 7. sırada yer alan bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile sezonun bitimine 1 hafta kala lig üçüncülüğünü garantiledi.

        • 16

          Ligde 37 hafta sonunda 64 puan toplayan Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzak ara önde olduğu ligde 22 haftayı üçüncü sırada tamamladı.

        • 17

          Bordo-mavili kulüp, Abdullah Avcı yönetiminde biri Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupa müzesine getirdi. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2021-2022 sezonunda şampiyonluk hasretine son verdi.

        • 18

          Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022 tarihinde de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazandı.

        • 19

          Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 23 Mayıs'ta Beşiktaş karşısında Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kupa daha almanın mücadelesini verecek.

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