Trabzonspor, Abdullah Avcı'yla çıkışa geçti
Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçti. Avcı, ilk olarak 2020-2021 sezonunun 8. haftasında Trabzonspor'un başına geçerek, 17. sıradan aldığı takımı sezon sonunda 4. sıraya yükseltti ve Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırdı
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Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek sezonu üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci döneminde bir hedefini daha gerçekleştirdi.
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İlk olarak 2020-2021 sezonunun 8. haftasından sonra Karadeniz ekibinde göreve gelen Avcı, 17. sıradan aldığı bordo-mavililerin sezonu 4. bitirmesine sağladı ve takıma Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ettirdi.
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Abdullah Avcı ile çıkışını sürdüren Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu elde ederek kupayı 37 sezon sonra müzesine getirdi.
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2022-2023 sezonunun 23 haftalık bölümünde 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetin ardından görevinden ayrılan Avcı, bu sezon takımın başına ikinci kez getirildi.
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Tecrübeli teknik adam, 8. haftada 12 puanla yedinci sırada devraldığı Trabzonspor'un ligi üçüncü bitirmesini sağlayarak, takıma tekrar Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırdı.
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Abdullah Avcı,2020-2021 sezonunda kötü günler yaşayan Trabzonspor'un derdine adeta derman oldu.
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Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.
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Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 6 puanla 17. sırada yer aldı.
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Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de berabere kaldı.
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Trabzonspor, söz konusu sezondaki 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi ve Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti.
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Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkışını sürdürerek 2022'de 37 sezonluk Süper Lig şampiyonluğu hasretini sonlandırırdı.
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2021-2022 sezonunun 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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Ligde 2021-2022 sezonunu 81 puanla zirvede tamamlayan ve 37 sezon aradan sonra şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor, 7'nci kez mutlu sona ulaştı.
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Trabzonspor, 216 gün sonra takımın başına getirdiği Abdullah Avcı ile ikinci döneminde de üçüncülük hedefini gerçekleştirdi.
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Teknik direktör Nenad Bjelica ile ilk 8 haftada 12 puan toplayarak 7. sırada yer alan bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile sezonun bitimine 1 hafta kala lig üçüncülüğünü garantiledi.
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Ligde 37 hafta sonunda 64 puan toplayan Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzak ara önde olduğu ligde 22 haftayı üçüncü sırada tamamladı.
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Bordo-mavili kulüp, Abdullah Avcı yönetiminde biri Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupa müzesine getirdi. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2021-2022 sezonunda şampiyonluk hasretine son verdi.
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Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022 tarihinde de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazandı.
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Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 23 Mayıs'ta Beşiktaş karşısında Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kupa daha almanın mücadelesini verecek.