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        Haberler Magazin Ünlü isimlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

        Ünlü isimlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

        Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 105 yaşında. Ünlü isimler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:13
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        • 1

          Türkan Şoray

          19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Milli mücadelenin ilk adımı... Atama minnetle... Atamızın ışığında geleceğimiz size emanet gençler...

        • 2

          Filiz Akın

          Dün, bugün ve daima izindeyiz Atam... Sen hep bizim yanımızdasın. 19 Mayıs kutlamalarının 105'inci yılında da seni sevgi, saygı, minnet ve hasretle anıyoruz.

        • 3

          Ajda Pekkan

          19 Mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa atılan ilk adımın günü. Gençlerimizin ve milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım.

        • 4

          Erol Evgin

          Cumhuriyet'e yürekten bağlı, her yaştan gençler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun...

        • 5

          Hülya Avşar

        • 6

          Kenan Doğulu

        • 7

          Murat Boz

          Yaşa Mustafa Kemal Paşa...

        • 8

          Tolga Çevik

        • 9

          Gülben Ergen

          Bilimle, sanatla, sporla, emekle parla
          Parla hilal ve yıldızım
          Parla beyaz ve kırmızım
          Atlas’ım, Güney’im, Ares’im

          19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
          Çok gururluyum.

          Çok mutluyum.

        • 10

          Şahan Gökbakar

        • 11

          Selen Görgüzel

        • 12

          Melis Sezen

        • 13

          Fedon

          19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene.

        • 14

          Ferhat Göçer

          105'inci yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun…

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