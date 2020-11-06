Türkiye'de en çok o sattı!

Türkiye'de en çok satan telefon markası o oldu! Haberler

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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, pazar veri sağlayıcısı Canalys'in son raporuna göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan akıllı telefon markası oldu. Canalys’nin araştırmasına göre Xiaomi, yıllık yüzde 26 pazar payı ve yüzde 340 büyüme ile Türkiye akıllı telefon pazarında birinci sıraya yerleşti.

Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk, ''Ürün geliştirme süreçlerimizde ve ilerlememizde sürekli görüşlerini bize bildiren Mi fanlarımızın ve kullanıcılarımızın desteği olmadan bu noktaya gelmemiz mümkün değildi” dedi.

TÜRKİYE'DE 2. YILI

Xiaomi’nin bu yıl 10'uncu kuruluş yıldönümünü kutladığını belirten Öztürk, şunları söyledi:

“Canalys'in son araştırması, ilkelerimizin Türk tüketiciler tarafından benimsendiğini ve Xiaomi'nin pazara girişinin ardından 2 yıldan daha kısa bir sürede Türkiye'de bir numaralı akıllı telefon markası olduğunu gösteriyor. Teknoloji inovasyonlarının peşinde koşmanın Xiaomi'nin rekabet gücü için her zaman ön koşul olacağına inanıyoruz. Erişilebilir ve dürüst fiyatlarla, ürünler sunmak en önemli stratejilerimizden biri olmaya devam edecek. En kaliteli ve etkileyici ürünleri geliştirmek bizim mühendislik kültürümüzün bir parçası. Bu üç ilke, Xiaomi'nin kaliteli bir şekilde büyümesini sağlayacak ve önümüzdeki on yıl boyunca bizim manifestomuz olacak.”

Nisan 2010’da kurulan Xiaomi, son olarak üç ana pazar veri sağlayıcısı Canalys, IDC ve Counterpoint Research'e göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olma unvanını tekrar geri kazanmıştı.