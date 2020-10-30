En hızlısı o!

Küresel pazar araştırma kuruluşu Counterpoint, 2020 yılı 3. çeyrek akıllı telefon satış rakamlarını içeren son raporunu yayınladı. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 32 artan küresel akıllı telefon satışları 2019 yılının 3. çeyreğine göre ise yüzde 4 düşüşle 365.6 milyon (günde ortalama 4 milyon) adede geriledi. 2019 yılının 3. çeyreğinde dünya genelinde 380 milyon adetlik akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşmişti.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Samsung’un yüzde 22’lik pay ile liderliğini sürdürdüğü pazarda, Huawei yüzde 14’lük pay ile ikinciliğini korurken; 2020’nin 3. çeyreğinde Apple üçüncülükten de oldu. Küresel akıllı telefon pazarında Xiaomi yüzde 13’lük paya ulaşarak, Apple’ı geçip, üçüncü sırada yer aldı. Apple yüzde 11 ile dördüncü sıraya gelirlerken, Oppo ve Vivo ise yüzde 8’erlik paylarla 5. ve 6. sırada yer aldı.
Akıllı telefon markalarının satış adetleri (milyon) ve pazar payları
Bu yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre satışlarını en yüksek oranda artıran şirket yüzde 132 ile realme olurken, bir önceki çeyreğe göre satışları düşen tek marka, yaptırımlar kapsamında Google’ın Google Mobile Services ve Google Play hizmetleri yerine kendi mobil servisleri Huawei Mobile Services ve uygulama mağazası AppGallery ile yoluna devam etmek durumunda kalan Huawei oldu.
50 MİLYONLUK SATIŞA HANGİSİ KAÇ ÇEYREKTE ULAŞTI?
2019 yılının 3. çeyreği ile karşılaştırıldığında, yıllık bazda en hızlı büyüyen iki akıllı telefon markası yüzde 46 ile Xiaomi ve yüzde 45 ile realme olarak kayıtlara geçti. Yine yıllık bazda akıllı telefon sevkiyatları en çok düşen akıllı telefon markaları ise yüzde 24 ile Huawei, yüzde 11 ile LG ve yüzde 7 ile Apple oldu.
2018 yılında Çin merkezli olarak kurulan realme, aynı zamanda akıllı telefon pazarı tarihinde 50 milyon adetlik sevkiyata en kısa sürede ulaşan marka olmayı da başardı. Bu sayıya Huawei 14, Apple 13, Vivo 12, Xiaomi 12 ve Samsung ise 10 çeyrekte ulaşırken; realme’nin 50 milyonluk satış adedini geçmesi için 9 çeyrek yetti.
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