Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, dünyada kişi başı çay tüketiminde ilk sırada yer alan Türkiye'de üretilen doğal ve sağlıklı çayın sevilerek içildiğini söyledi. Çay tüketiminin arttığını kaydeden Erdoğan, "Geçen yıldan Çaykur´un deposunda 70 bin ton civarında bir stok var. Önceki yıl da bu 65 bin ton civarındaydı. Özel sektörde geçen yıl 30-35 bin ton civarında bir stok vardı. Çok fazla değişmedi. Önceki yıllara nazaran geçen yıl 35 bin ton fazla çay ürettik. Ama stoklarımız aynı. Ürettiğimiz fazla ürünü tükettik, satabildik ve içebildik. Türkiye'de çay tüketiminin arttığını görebiliyoruz. Önceki yıllar gibi 240 bin ton civarında değil 260 bin tonun üzerinde bir çay tüketimi oldu. Rekolte olarak bu yıl da geçen yıla yakın bir rekoltenin olacağını düşünüyoruz. Ama kaliteli üretim ile beraber bunu çok sıkıntı çekmeden tolere edeceğiz. Sürecin iyi gideceğine inanıyorum. Çaykur'un ve özel sektörün elindeki stoklar çok normal. Bu yıl ki üretim rakamlarımızda değişiklik olmayacağını tahmin ediyoruz" dedi.

'ÇAYIN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR'

Siyah çayın dışında birçok ürünle çayın çeşitlendirildiğini söyleyen Erdoğan, "Çok özel yeşil çaylar üretiliyor. Of´tan Sarp'a kadar olan alan içerisinde çok güzel çaylar üretilip satılıyor. Beyaz çayın yanında yeşil çayın da çeşitlerinin üretilip piyasaya sunulması, belki yarın Çin'de kilogramı bin dolarlara satılan çaylar gibi özel ürünler çıkartmamızı da sağlar. Ziraat fakültemiz çok özel klonlar eflatun renkli çaylar yakaladı. Bunların seleksiyonlarını oluşturmaya çalışıyorlar. Çay araştırmada arkadaşlarımız farklı yaş yaprak getirdiler. Onlardan farklı üretimler yapılıyor. Yapılan bu çalışmalarla hem çayın çeşitliliği artacak hem de çayımız daha değerli hale gelecektir" diye konuştu.

ÇAY ÜRETİMİ

Doğu Karadeniz Bölgesi´nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ila 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 151'i özel sektör, 46'sı ÇAYKUR'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ila 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Dünya çay üretiminde ise 2,270 milyon ton ile Çin birinci, 1,210 milyon ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 250 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer alıyor.