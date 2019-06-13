Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Ramazan Bayramı tatili boyunca havalimanlarından hizmet alan 6 milyon 403 bin 985 yolcu için 45 bin 132 uçak seferi düzenlendi"

Bakan Turhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- "Otobüs taşımacılığında B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesiyle 109 bin 475 otobüs seferiyle taşınan yolcu sayısı 3,2 milyonu geçti"

- "TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı trenlerle 438 sefer, konvansiyonel trenlerle 216 sefer, bölgesel trenlerle bin 746 sefer, Marmaray ve Başkentray ile 3 bin 564 sefer gerçekleştirildi. Toplamda 6 bin tren seferiyle taşınan yolcu sayısı 3 milyon 750 bin oldu"

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