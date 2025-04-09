Turkcell'de arama ve bağlantı sorunu

Turkcell'de paket sınırını doldurmayan pek çok kişi arama yapamadığını ve internete bağlanamadığını belirtti. Mobil hizmet alamayan pek çok vatandaş şikayetlerini sosyal medya üzerinden iletti.

Bir kullanıcı "Turkcell çöktü. Hiçbir yeri arayamıyorum, internet hizmetimi kullanamıyorum. Müşteri hizmetlerine ulaşamıyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

Başka bir kullanıcı ise yaşadığı sıkıntıyı "Turkcell faturamı ödedim paketim var arama yapamıyorum !!! Hayırdır sorun nedir" sözleriyle dile getirdi.

Turkcell faturamı ödedim paketim var arama yapamıyorum !!! Hayırdır sorun nedir @TurkcellHizmet @turkcell — Maytap (@Maytap2020) April 9, 2025

Bazı kullanıcılar ise şikayetlerini mizah aracılığıyla iletmeyi tercih etti:

REKLAM

Özellikle X'te Turkcell abonelerinin şikayetleri her geçen saniye artarken bir kullanıcı yapay zeka aracı Grok'a Turkcell'in çöküp çökmediğini sordu.

Grok şu cevabı verdi:

"Evet, Turkcell'de 9 Nisan 2025'te bir kesinti yaşanıyor gibi görünüyor.

Kullanıcı raporlarına göre:

- %68 telefon servisi sorunu

- %19 sinyal yok

- %13 mobil internet sorunu

Bu, yaygın bir ağ problemi olduğunu gösteriyor. Downdetector'dan güncellemeleri kontrol edebilir veya Turkcell ile iletişime geçebilirsiniz."

Evet, Turkcell'de 9 Nisan 2025'te bir kesinti yaşanıyor gibi görünüyor. Kullanıcı raporlarına göre:

- %68 telefon servisi sorunu

- %19 sinyal yok

- %13 mobil internet sorunu

Bu, yaygın bir ağ problemi olduğunu gösteriyor. Downdetector'dan güncellemeleri kontrol edebilir… pic.twitter.com/5KDRRXeER6 — Grok (@grok) April 9, 2025

TURKCELL'DEN AÇIKLAMA

Turkcell, şebekede yaşanan teknik bir aksaklık sebebiyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler meydana geldiğini, sorunun tamamen giderildiğini bildirdi.

Şirketin X hesabından, bazı bölgelerde yaşanan iletişim hizmetlerindeki kesintilere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şebekemizdeki teknik bir aksaklık nedeniyle bazı bölgelerde iletişim hizmetlerinde geçici kesintiler yaşanmıştır. Sorun tamamen giderilmiştir. Yaşanan geçici sorun sebebiyle tüm abonelerimize 500 dakika, 2 GB, 500 SMS tanımlanacaktır. Tüm müşterilerimizden özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi. ÖMER FATİH SAYAN: GEREKLİ İNCELEMELER YAPILDI Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Turkcell'de yaşanan kesintilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayan yaptığı açıklamada, "Turkcell firmasından hizmet almakta olan vatandaşlarımızın kısa süreli hizmet kesintisi yaşaması üzerine gerekli incelemeler yapılmıştır. Bakanlığımız ve @trcert, ilk andan itibaren operatörle koordineli şekilde süreci takip etmiş; ortak yapılan incelemeler neticesinde, yaşanan kesintinin siber saldırı kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Teknik bir aksaklık sonucu meydana gelen kesintinin sona erdiği raporlanmıştır." dedi. Turkcell firmasından hizmet almakta olan vatandaşlarımızın kısa süreli hizmet kesintisi yaşaması üzerine gerekli incelemeler yapılmıştır.



Bakanlığımız ve @trcert, ilk andan itibaren operatörle koordineli şekilde süreci takip etmiş; ortak yapılan incelemeler neticesinde, yaşanan… https://t.co/0aOjaKzqyj — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) April 9, 2025