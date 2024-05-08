Dün yapılan açıklamayla beraber Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacağını duyurdu. Bu açıklamayla beraber Türkçe ve diğer baranşların da atama puanları ve dağılımları belli olmuş oldu. Peki, Türkçe öğretmenliğine ne kadar atama yapılacak? İşte, 2024 Türkçe atama taban puanları ve detayları...