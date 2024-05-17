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        Haberler Magazin Türkan Şoray'dan iyi haber - Magazin haberleri

        Türkan Şoray'dan iyi haber

        Türkan Şoray, ileri derecede zatürreyi beklenenden kısa sürede atlatarak sağlığına kavuştu

        Giriş: 17.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:09
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        Sultan'dan iyi haber
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        Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde yakalandığı ileri derecede zatürreyle korkutmuştu. Şoray'ın hastalığının kendisinin sandığından daha ağır olduğu doktorunun uyarısıyla ortaya çıkmıştı.

        Türkan Şoray, davet edildiği bir etkinlik için KKTC'ye gitmek isteyince, doktoru seyahat izni vermeyerek; "Değil seyahat etmek, evinin bahçesinde bile yürüme" uyarısında bulunmuş, iki haftalık karantina sürecinde olmasını salık vermişti.

        Türkan Şoray, sağlığına beklenenden kısa sürede kavuştu. Şoray, sıkı bir karantina süreci ve doğru beslenmeyle iki haftalık süreyi bir haftaya indirmeyi başardı. Türkan Şoray, tamamen iyileşti.

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