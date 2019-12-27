HABERTURK.COM

Türkiye ile Rusya, enerji alanında yeni bir hatla birbirine bağlanmak üzere gün sayıyor. Mavi Akım’ın ardından Rus gazını Karadeniz’in altına döşenen borularla önce Türkiye’ye, Türkiye toprakları üzerinden de Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım Boru Hattı Projesi tamamlandı. Projenin açılış töreni, 8 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Proje, her biri yılda 15.75 milyar metreküp gaz taşıyacak iki paralel hattan oluşuyor. Boru hattı, Rusya’da Anapa kentinden başlayıp Karadeniz’in tabanında 930 kilometre boyunca yol alarak Türkiye’de Kıyıköy’de karaya çıkıyor. Bu beldede, gaz alımı için bir dizi tesis inşa edildi. Bunlardan biri de ölçüm istasyonu…

TÜRK TOPRAKLARINDA İNŞA EDİLDİ

Peki, ölçüm istasyonu ne işe yarar? İstasyon, BOTAŞ’ın hattan çektiği ya da ithal ettiği gaz miktarını ölçecek. BOTAŞ, buna göre Rusya’ya dolar üzerinden ödeme yapacak.

Ancak, söz konusu ölçüm istasyonunun denetiminin ve işletmesinin Gazprom’a bırakıldığı ortaya çıktı. Gazprom’un, bu nedenle BOTAŞ’ın istasyona giriş-çıkışına ancak belli koşullar altında (yazılı talep olması ve bunun “uygun” bulunması durumunda) izin vereceği belirtiliyor.

ENERJİ KULİSLERİNİN GÜNDEMİ

Bu sorun, son günlerde Ankara’da en çok konuşulan konu başlıkları arasında yer alıyor. Enerji kulislerinde, Gazprom’un sözleşmeden gelen haklarına işaret ederek, BOTAŞ’ın istasyona girmesine izin vermede isteksiz olduğu konuşulmaya başlandı.

Bu ne anlama geliyor? BOTAŞ’ı nasıl etkiler? HABERTÜRK, bu soruları uzmanlara yöneltti. Uzmanlar, sözleşme gereğince BOTAŞ’ın ancak Gazprom’un vereceği yazılı bir izinle istasyona girebileceğini belirterek, “Diyelim, Gazprom izin vermedi. BOTAŞ, gazı çeker ya da ithal eder. Taraflar, sonrasında miktar üzerinde Ruslar’ın işletimini yaptığı değerler üzerinden anlaşmaya varır” diye konuştu.

BAŞKA KONULAR DA VAR

Taraflar, Rusya’dan Batı Hattı yerine TürkAkım’dan gaz almak için sözleşmelerde zorunlu revizyona ilişkin de müzakereleri sürdürüyor. Rus gazı, Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar yerine Kıyıköy’den giriş yapacak. Gaz alım-satım sözleşmelerinin de bu çerçevede yeni koşula uygun hale getirilmesi gerekiyor.

Kaynaklar, gerek ölçüm istasyonu, gerekse de bağlantı ve işletme anlaşması müzakerelerinin sürdüğünü belirterek, bu müzakerelerin bir süre daha devam edebileceğine dikkat çekti. Bu nedenle yeni yılın hemen başında TürkAkım’dan gaz akışının başlama olasılığı görece düşük değerlendiriliyor. Bir süre daha Ukrayna üzerinden Batı Hattı’dan gaz alınabileceği belirtiliyor. Halen Batı Hattı’ndan özel sektör yılda 4+6 olmak üzere toplam 10, BOTAŞ da 4 milyar metreküp gaz ithal ediyor.