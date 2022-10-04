URFA KEBAP

Türkiye yemekleri denilince birçok turistin aklına kebap gelir. Tadıyla ve kendine özgü tarifi ile sevenleri tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Kebabın bu kadar lezzetli olması ve tercih edilmesi ise yapımında kullanılan püf noktalardan geçiyor. Kebap yapılırken etin zırhtan geçirilmesi en önemli püf noktalarından birisidir. Ayrıca kuzu etine belirli ölçüde eklenen kuyruk yağı da tadını etkileyen faktörlerden.