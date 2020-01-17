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ABD üreticilerin şikayetiyle, Türkiye menşeli kurutulmuş vişne ve vişnenin dahil olduğu bazı kuru meyve karışımları için 13 Mayıs 2019 tarihinde açılan Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi soruşturması kapsamında 14 Ocak 2020 tarihinde ABD Uluslararası Ticaret Komisyon üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda Türkiye menşeli kurutulmuş vişne ürünlerinin ABD pazarına ihracatına ilişkin ABD’li üreticilerin zarar görmediğine hükmedildi ve ABD Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından Türkiye aleyhine alınmış olan karar bozulmuş oldu.

'GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK'

Karara yönelik değerlendirmelerde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türkiye genelindeki kuru meyve ve yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatçı birliklerinin bu davada güçlerini birleştirdiklerini ve açtıkları dava ile haklılıklarını ortaya koyduklarını dile getirdi. Bu davanın bir örnek teşkil etmesi gerektiğini belirten Celep sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu dava ihracatçı birlikleri, firmalar ve resmi kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalıştığında ülkemiz adına çok verimli çalışmalar yapılabildiğini ve olumlu sonuçlar alınabildiğini gösteriyor. Dava süresince İhracatçı Birlikleri olarak görevimizi yaptık. İhracatçı firmalarımız, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Meyve Sebze Mamulleri ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliklerinden oluşan Sektör Kurulları ve Ticaret Bakanlığımız da konuyu sahiplendi ve sonuçta haklılığımızı ispat ettik.”

'HAKLILIĞIMIZDAN EMİNDİK'

“Soruşturmanın açıldığı tarihten bu yana haklılığımızdan emindik” diye konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, ise; “3 Aralık 2019 tarihinde ABD’de gerçekleşen duruşmaya Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyemiz Martin Sanford, Ticaret Bakanlığımız temsilcileri ile birlikte katılarak avukatlık şirketimizin yönlendirmesi ile çok etkili bir çalışma yaptılar. Bu koordineli çalışma sonucunda haklılığımızı Ticaret Komisyonu üyeleri de gördü ve yapılan oylamada 7 kişilik komisyonda komisyon başkanı dahil toplam 5 üye ülkemiz lehine oy kullandı ve açılan dava böylece düşmüş oldu. Bu sonucun alınmasında hızlı hareket etmemiz ve ilgili tüm sektör kurullarının birliktelik sağlayarak hareket etmesi çok etkili oldu” dedi.

SORUŞTURMA 13 MAYIS'TA AÇILMIŞTI

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye menşeli “kurutulmuş vişne” (dried tart cherries) (ABD gümrük tarife cetvelinde 0813.40.3000, 0813.40.9000, 0813.50.0020, 0813.50.0060, 2006.00.2000, 2006.00.5000 ve 2008.60.0060 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ürünler) ithalatına karşı 13 Mayıs 2019 tarihinde anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılmıştı. Soruşturmalar kapsamında ABD-Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin ayrı soruşturmalar yürütüldü.

Söz konusu soruşturmalar için 23 Eylül 2019 tarihinde “Ön Karar” açıklanmış, buna göre, anti-damping soruşturması kapsamında yüzde 541.29 oranında damping marjı, telafi edici vergi soruşturması kapsamında ise tüm firmalar için % 204,93 oranında sübvansiyon marjı hesaplanmış ve ülkemiz ağır bir vergi yükü ile karşı karşıya kalmıştı.