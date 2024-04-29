Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls Royce arasında tarihi işbirliği

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Bakan Uraloğlu, THY’nin Türkiye ekonomisine 56 milyar dolar katkı sağladığını açıklayarak, “2024 yılı sonunda ise bu katkının 63 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık plan kapsamında da katkının 144 milyar dolar olmasını hedefliyoruz” dedi. Uraloğlu, Türkiye’nin 2053 hedefleri kapsamında 57 olan havalimanı sayısını 61’e çıkarmayı hedeflediklerinin de altını çizdi. Yolcu trafiğinde Avrupa birincisi olan İstanbul Havalimanında da günlük ortalama 1.386 uçuş gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, “Avrupa’da ilk kez İstanbul Havalimanımız da hayata geçirilecek 3’üncü paralel pist ile aynı anda 3 uçağın inip kalkması sağlanacak” diye konuştu.

REKLAM Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls Royce iş birliği ile hayata geçirilecek olan Stratejik Türkiye Gelişmiş Programı Lansmanı’nda konuştu. Uraloğlu, burada yaptığı konuşmasında, yakın bir zaman önce Türk Hava Yolları’nın Airbus firmasından 80 adedi kesin ve 25 adedi satın alma hakkı olmak üzere toplam 105 adet A350 tipi ve 150 adedi kesin 100 adedi satın alma hakkı olmak üzere toplam 250 adet A321NEO tipi uçağın satın alım anlaşmasını imzaladığını belirterek, “Rolls-Royce firmasıyla da A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının temin edilmesi yönünde anlaşmaya vardı. Ayrıca, söz konusu uçak alımları kapsamında Airbus ve Rolls-Royce ile Rekabetçi Endüstriyel İş Birlikleri konusunda da müzakereler yapıldı. Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls-Royce arasında ülkemize yeni iş paketleri getirilmesi ve yerli havacılık servis sağlayıcıları ve parça üreticilerinin bu firmalarla buluşturularak ülkemizin havacılık alanındaki üretiminin artırılması konusunda mutabık kalındı.” dedi.

“4 Saatlik Uçuş Süresiyle 1,4 Milyar İnsanın Yaşadığı Lokasyona Sahibiz” Airbus ve Rolls-Royce firmalarının üst düzey yöneticileriyle birlikte hem Türk Hava Yolları’nın hem de Türk havacılık firmalarının kabiliyetlerinin gelişmesine yönelik belirlenecek stratejiler, potansiyel iş birlikleri ve Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar için düzenlenen toplantılarla bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, “Ülkemiz, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer almaktadır. Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahibiz.” diye konuştu.

“131 Ülkede 346 Noktaya Uçuş Gerçekleştiriyoruz” 2002 yılından sonra havacılığı özel sektör işletmelerine açarak rekabet ortamı oluşturduklarının altını çizen Uraloğlu, İstanbul Havalimanı başta olmak üzere yeni havalimanları inşa ettiklerini söyledi. İç hatlardaki aktif havalimanı sayısını 26’dan 57’ye yükselttiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “2053 hedeflerimiz kapsamında mevcutta 57 olan aktif havalimanı sayımızı da 61’e çıkaracağız. Hava Ulaştırma Anlaşmamız bulunan ülke sayısının ise 81’den 174’e çıkararak 2002 yılında dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık.” şeklinde konuştu.

REKLAM “Uçuş Sayısı Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 14,9 Artış Gösterdi” Geçen sene 57 havalimanında 214 milyon insan yolculuk yaptığının altını çizen Uraloğlu, “Yolcu trafiğinde; İstanbul Havalimanımız; Avrupa’da 1’inci, Dünya’da 7’inci, Antalya Havalimanımız; Avrupa’da 10’uncu Dünya’da 41’inci, Sabiha Gökçen Havalimanımız ise; Avrupa’da 11’inci, Dünya’da 43’üncü sırada yer aldı. Avrupa birincisi olan İstanbul Havalimanımız da günlük ortalama 1.386 uçuş gerçekleşiyor. Avrupa’da ilk kez İstanbul Havalimanımız da hayata geçirilecek 3 paralel pist ile aynı anda 3 uçağın inip kalkması sağlanacak. Bu sistem hayata geçtiğinde İstanbul Havalimanının bir daha birinciliği kaptırmayacağına emin olabilirsiniz. Ayrıca Türk hava sahamızda 2023 yılında gerçekleşen transit üst geçişler dâhil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstererek 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. Yani, 2023 yılında Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti” diye konuştu.

“Türk Hava Yolları Dünyayı Kanatları Altına Almış Bulunuyor” Tüm bu uygulamalar ve yatırımlarla birlikte Türk Hava Yolları’nın 20 Mayıs 1933'te 5 uçak ve 30'dan az çalışanla başlayan serüveninin, bugün, dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu olarak devam ettiğini belirten Uraloğlu, “Türk Hava Yolları’nın bugün dünya sivil havacılık sektöründe dünya devleriyle yarışır bir konuma gelmesindeki bu sıra dışı başarının altında az önce sizlere anlattığım gerçekler ve Yönetici kadrosundan pilotuna, teknisyeninden kabin ve kokpit ekibine Türk Hava Yolları bünyesinde geçmişten günümüze çalışan binlerce Türk Hava Yolları çalışanın gayretleri ve emekleri ile Türk Hava Yolları’nın yıllardır tıkır tıkır çalışan kusursuz organizasyonu yatıyor. Tüm bunlar sayesinde de Türk Hava Yolları, 91 yıllık bilgi birikimi, modern altyapısı ve 440 uçaklık zengin filosuyla bugün neredeyse tüm dünyayı kanatları altına almış bulunuyor.” açıklamasında bulundu.

REKLAM “Türk Hava Yolları 85 Milyonun Gurur Kaynağıdır” Havacılık sektöründe büyük hedefleri olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu hedeflere kısa sürede ulaşabilmek için yöneticilerinden teknisyenine tam anlamıyla kenetlenmiş bir Türk Hava Yolları emin adımlarla yoluna devam edecektir. Hiç şüphesiz Türkiye’nin en büyük markası olan Türk Hava Yolları, 85 milyon insanımızın gurur kaynağıdır. Sizlerin bu motivasyonla çalışarak önümüzdeki hedefleri yakalayacağınıza eminim. Unutmayalım ki Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin gökyüzündeki en güçlü temsilcisi Türk Hava Yolları’dır. THY, 24 kargo uçağı ve 416 yolcu uçağıyla 133 ülkedeki 364 noktada sunduğu hava kargo hizmetleriyle, geçen yıl taşıdığı ücretli kargo miktarını yüzde 16 artırdı. Turkish Cargo’da, Ayeta verilerine göre 2023'te dünyanın en büyük 4. Hava kargo taşıyıcısı oldu. Ayrıca, THY 2023 yılında Apex ve Skytrax gibi kuruluşlardan önemli ödüller almayı sürdürdü. Hiç şüphesiz Türk Hava Yolları ülkemizin en değerli markasıdır. Ve yeni atılımlarıyla bu başarısını sürdürmeye devam edecektir. Bu markayı çok iyi korumak ve geliştirmek 85 milyon olarak hepimizin görevidir.” ifadelerine yer verdi.

“İstanbul Havalimanı 2023’te Uçuş Sayısı Bakımından Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı Oldu” Aynı Türk Hava Yolları gibi İstanbul Havalimanının da her yıl yeni rekor ve başarılarla havacılık sektörüne hizmetine devam ettiğinin altını çizen Uraloğlu, “2022'de toplam 64 milyon 518 bin 73 yolcunun kullandığı havalimanımızda yüzde 18'lik bir artışla 2023 yılında 78 milyon yolculuk oldu. İstanbul havalimanımız 2023'te uçuş sayıları açısından Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları da İstanbul Havalimanımız ile birlikte artık dünyanın 1 numaralı havayolu şirketi olma yolunda emin adımlarla yürümektedir” dedi.

“Türk Hava Yolları Türk Ekonomisine 56 Milyar Dolar Kazandırdı” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm ulaşım modlarında Türkiye’yi bir merkez haline getirmek istediklerini vurgulayan Uraloğlu, “Bu nedenle Türk Hava Yolları’nın global pazardaki rekabet gücünü daha da artırmak zorundayız. Biliyoruz ki Türk Hava Yolları, kıtalararası yolcu akışından daha büyük pay almak için de hem Avrupa hem de Orta Doğu menşeli dev havayolu firmalarıyla kıyasıya rekabet ediyor. Bu rekabet kapsamında Türk Hava Yolları uçak filosunu da her daim genç tutmayı planlıyor. Türk Hava Yolları tedarik zinciri, turizm ve diğer dolaylı katkılar ile Türkiye ekonomisine 56 milyar dolar kazandırdı. 2024 yılı hedefimiz ise 63 milyar dolar. Önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık plan kapsamında da bu katkının 144 milyar dolar olmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

“İstanbul Havacılık Alanında Global Bir Ulaşım Üssü Oldu” Uraloğlu, Türk Hava Yollarının 2033 yılına kadar Uçak filosu büyüklüğünü 813’e, Yolcu sayısını 171 milyona, kargo miktarını ise 3,9 Milyon Tona taşımayı hedeflediğini belirterek, “Dijitalleşme hususunda havayolları arasında dünyada ilk 3 içerisine girmeyi ve Karbon Nötr Havayolu olmayı planlıyor. Bahsettiğim hedefler ve hem ülkemiz havayolu sektörü hem de Türk Hava Yolları adına paylaştığım istatistikler iki şeyi ortaya koyuyor. Türk Hava Yolları hızla büyüyen bir hava yolu şirketi ve İstanbul da havacılık alanında global çapta önemli bir ulaşım üssü oldu.” şeklinde konuştu.

“Rekorlara imza atacağımıza inanıyorum” Türk Hava Yolları ile Airbus ve Rolls-Royce firmalarının karşılıklı kazanımlara dayanan çok uzun soluklu bir geçmişleri olduğunu belirten Uraloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; “Aramızda bulunan Airbus ve Rolls-Royce’un kıymetli yöneticileri sizler de bunları çok iyi biliyorsunuz. Bu uzun süreli ilişkiler elbette karşılıklı güvenin sonuçları. İşte bu güven ortamını kazan-kazan ilkesine dayalı yeni atılım ve yatırımlarla taçlandırarak uzun dönemli iş birliklerimize yenilerini katmalıyız. Böylece havacılık alanında hep rekorlarla geride bıraktığımız son 22 yıl gibi 2024 yılında da sizlerin çabaları ve desteğiyle inşallah yine rekorlara imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum. Bu düşüncelerle Türk Hava Yolları ile Airbus ve Rolls-Royce Firmaları arasında imzalanan stratejik iş birliklerine dayalı niyet mektubunun şimdiden başta tüm paydaşları olmak üzere Türk havacılık sektörümüze ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”