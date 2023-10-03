Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı

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Dünyanın en popüler turistik merkezlerinden biri olan İtalya'nın Floransa şehrinde, Airbnb gibi platformlar aracılığıyla konutları kısa süreli kiraya vermek yasaklandı.

Yerel yönetim tarafından alınan kararın sebebi olarak kira fiyatlarının artışı gösterildi. Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, hükümetin sektörle ilgili kararlarının hayal kırıklığı yarattığını ve bunun üzerine harekete geçtiklerini belirtti. Nardella, "2016'da Airbnb'de 6 binin altında ilan vardı, bugün 14 bini aştı" derken kira fiyatlarının bu dönemde yüzde 42, bu yıl ise yüzde 15,1 yükseldiğini ifade etti.

Konutlarını kısa süreli kiralayan ev sahiplerine normal kiralamaya geçmeleri halinde 3 yıllık vergi indirimi sunulacak.

İktidar koalisyonu içerisinde yer alan Forza Italia partisinin bölge koordinatörü Marco Stella, Floransa yerel yönetiminin bu kararıyla ilgili idari mahkemeye başvuracaklarını söyledi.