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        Haberler Ekonomi Turizm Turistik Doğu Ekspresi yola çıkıyor - Turizm Haberleri

        Turistik Doğu Ekspresi yola çıkıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine 23 Aralık Pazartesi günü başlayacağını bildirdi. Toplam 60 seferin gerçekleştirileceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yeni sezonda yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 10:17 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:17
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        • 1

          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon seferlerine 23 Aralık Pazartesi günü başlayacağını bildirdi. 29 Mayıs 2019 tarihinde Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferini yaptığını anımsatan Uraloğlu, "Trenimiz ile 2019 yılından bugüne kadar 71 bin yolcumuz seyahat etti. Yeni sezonda da yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        • 2

          İlk Sefer Tarihi Ankara Garı’ndan Başlayacak

          Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 döneminde 30 gidiş, 30 dönüş olmak üzere toplam 60 sefer yapacağını kaydetti. Uraloğlu, "Ankara-Kars yönünde 23 Aralık Pazartesi günü başlayıp 2 Mart 2025 tarihinde Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferi ile sonlanacak" dedi.

        • 3

          Ankara-Kars yönündeki seferlerin pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars-Ankara ise çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleşeceğini belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        • 4

          "Ankara-Kars yönünde seferler Tarihi Ankara Garı’ndan 13.45 hareket saati ile başlayacak. Erzincan’da 2 saat 30 dakika Erzurum’da ise 4 saatlik mola verecek. Kars – Ankara yönündeki seferler ise 21.05 hareket saati ile başlayarak İliç’te 3 saat 30 dakika, Divriği’de 2 saat 30 dakika, Sivas’ta ise 3 saatlik duruş yaparak yolculara bu şehirleri keşfetme imkânı tanıyacak."

        • 5

          "Turistik Doğu Ekspresi Unutulmaz Bir Kış Seyahati Vadediyor"

          Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi ile bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflediklerini belirterek "Alternatif tatil seçeneği olarak sunduğumuz bu deneyim, yolcularımıza Anadolu'nun eşsiz manzaraları eşliğinde unutulmaz bir kış seyahati vadediyor. Fotoğraf tutkunları için adeta bir açık hava stüdyosu olan bu rota, ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini farklı bir perspektiften görme ve bu güzellikleri ölümsüzleştirme fırsatı sağlıyor. Her durakta biriktirilen anılar, sadece bir seyahat değil, aynı zamanda geçmişle bugünü buluşturan bir kültür yolculuğunun da parçası oluyor" açıklamasında bulundu.

        • 6

          Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi'nin İlk Seferi 18 Ocak’ta

          Turistik Doğu Ekspresi'nin yanı sıra, Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi’nin de sefer yapacağını belirten Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi’ne gösterilen yoğun talep nedeniyle hizmete sunacağımız Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi toplamda 24 sefer yapacak. Söz konusu tren 291 yolcu kapasitesine sahip olacak, 18 Ocak-23 Şubat 2025 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri işleyecek" dedi.

        • 7

          * Haberin görselleri AA ve DHA'dan servis edilmiştir.

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