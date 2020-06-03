Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin (TÜRASAŞ) tescil tarihinden itibaren bir ay içinde, tüzel kişilikleri sona eren TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın devir ve hesap kapanış (açılış) işlemleri tamamlanacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, karar ile yürürlüğe konulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin (TÜRASAŞ) tescil tarihinden itibaren bir ay içinde, tüzel kişilikleri sona eren TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın devir ve hesap kapanış (açılış) işlemleri tamamlanacak. Kapanış (açılış) envanterleri ve bilançolan düzenlenecek ve kapanış bilançoları TCDD ve TÜRASAŞ Yönetim Kuruluna, açılış bilançosu ise TÜRASAŞ Yönetim Kuruluna sunulacak.
TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'a ait olup TCDD hesaplarında yer alan ve karar uyarınca TÜRASAŞ'a devredilecek olan 1 milyar 727 milyon 80 bin 116,85 lira sermaye, TÜRASAŞ'ın tesciliyle TCDD sermayesinden tenzil edilecek.
TÜRASAŞ'ın kuruluş ve örgütlenmesine ilişkin giderler, tescil tarihinden itibaren talep edilmek üzere, TÜRASAŞ'ın nam ve hesabına borç kaydedilerek TCDD tarafından ödenecek.
Merkezi Ankara olan TÜRASAŞ'ın, 3 milyar liralık sermayesinin tamamı devlete ait olacak.
TÜRASAŞ, raylı sistem araçlarının yerli ve milli şekilde üretimi ve tasarımıyla kritik bileşenlerindeki yerlilik oranının artırılması esas olmak üzere yerli sanayinin Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, her türlü raylı sistem araçlarının ve alt bileşenlerinin imalatı ile bakım ve onarımının yapılması ve yaptırılması amacıyla faaliyetlerini yürütecek.
Yönetim Kurulu ve genel müdürlükten oluşan TÜRASAŞ'ın, genel müdürü, yönetim kurulunun başkanı olacak. Yönetim Kurulu, genel müdürün daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanacak.
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