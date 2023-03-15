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Tüpraş'tan yüzde 600 bedelsiz sermaye artırımı

Tüpraş yüzde 600 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapmak üzere SPK'ya başvuruda bulundu

Giriş: 15.03.2023 - 08:25 | Güncelleme: ABONE OL
Tüpraş'tan yüzde 600 bedelsiz sermaye artırımı
HABERTURK.COM

Tüpraş, sermayesini yüzde 600 artırarak 1 milyar 926 milyon liraya çıkarmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.

Bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili KAP'a yollanan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.926.795.598 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.651.539.084 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır."

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