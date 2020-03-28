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Japon otomotiv üreticisi Suzuki, Türkiye'deki bayilerini uzaktan satışa imkan veren görüntülü görüşme teknolojisiyle donattığını duyurdu. Evden marka temsilcileriyle görüntülü görüşmeye imkan veren sistemi kullanmak için ek bir uygulama ya da cihaza da ihtiyaç kalmadığı belirtilirken, otomobiller hakkında showrooma gitmeden bilgi alınabildiği kaydedildi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO’su Kağan Dağtekin, "Otomobil, motosiklet ve deniz motoru markalarımız için canlı görüntülü sisteme geçiş yaptık. 11Sight ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde tüm bayilerimizin dahil olduğu bir altyapı oluşturduk. Artık müşterilerimiz evlerinden çıkmadan bayilerimizi ziyaret edebilir, marka temsilcilerimizle görüşebilir, bilgi alabilir hatta pazarlık dahi edebilirler. Bu hafta devreye aldığımız uygulamanın, özellikle içerisinde bulunduğumuz hassas dönemde müşterilerimiz ve çalışanlarımız için kolaylık ve memnuniyet sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, Suzuki web sitesine girip yetkili satıcı listeleri içerisindeki ilgili linklere tıklayan müşteriler bağlantı kurdukları marka yetkilisinin akıllı telefonu ya da tableti üzerinden görüntülü görüşme yapabiliyor.

Suzuki Türkiye'nin işbirliği yaptığı yerli girişimlerden 11Sight, işletmeler için kolay kullanımlı görüntülü görüşme platformu sunan bir iş modeline sahip.

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