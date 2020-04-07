07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını sonrasında bazı sanayi kollarında üretim azaldı, bazılarında da tümüyle durdu. Lokanta, restoran, cafe, berber gibi işletmelerin faaliyetleri de geçici olarak durduruldu. Vatandaşlar, salgından korunmak için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor, evinde kalıyor.
Bu durum, elektrik ve doğal gaz talebini ciddi biçimde etkiledi. Peki, enerji sektöründe neler oluyor? Bu soruyu, 15 yıldır sektörde bulunan, Gebze’de ve Erzurum’da şehiriçi gaz dağıtımını yapan PALMET Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray’a sorduk.
SANAYİDE TÜKETİM DÜŞTÜ
Gebze’de başta demir-çelik olmak üzere otomotiv, kimya ve diğer sanayi kolların bulunduğuna işaret eden Samuray, sanayinin gaz talebinin yaklaşık yüzde 30 düştüğünü söyledi. Samuray, “Demir-çelikte, yurt dışına çalışan ve çelik sac üretenler üretimlerini sürdürüyor. Çubuk demir üretimi yapanlar, yurt içinde inşaat sektörüne çalışanlar üretimi durdurdu” dedi.
Samuray, Gebze’deki gaz santralarının da elektrik üretmediğini söyledi.
TAHSİLATTA GERİLEME
Samuray, doğal gaz fatura tahsilatında düşüş yaşandığını belirterek, Enerji Bakanlığı ile ödenmeyen gerek elektrik, gerekse de gaz faturalarıyla ilgili bazı görüşmeler yapıldığını kaydetti. Samuray, ödenmeyen faturaların finansmanının önemli bir konu başlığı oluşturduğunu, Meclis’ten geçen ve fatura ertelemeyi öngören torba yasada bu konuda bir hüküm bulunmadığını vurguladı.
İSPİR’DE OKUMA YASAĞI
Samuray, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK),gaz ve elektrikte “kıyas faturası” kararına da değinerek, “Bu karar, karantinaya alınan ve okumanın yapılamayacağı bölgeler için geçerli. Örneğin İspir’de, Hıfzıssıhha Kurulu sayaçların okunmaması, bu hizmetin verilmemesi yönünde bir karar aldı. Bu bölgede, sayaçlar okunmuyor. Ancak, diğer bölgelerde sayaçlar okunuyor ve tüketim ölçülüyor. Faturalar çıkartılıyor” dedi.
Samuray, faaliyeti geçici olarak durdurulan lokanta, restoran, cafe ve berber gibi işletmelerde sayaçların okunmadığını belirterek, bu dönemin sonunda normalleşmeyle birlikte sayaçların okunacağını varsa fark faturalarının çıkartılacağını söyledi.
ELEKTRİK TALEBİ DE DÜŞÜYOR
Elektrik tüketimi ve talebi de geriliyor. Salgın öncesinde günlük 850 milyon kilovatsaate kadar ulaşan tüketim, dün 658 milyon kilovatsaat oldu. Tüketim, 1 Nisan’da 715 milyon, 2 Nisan’da 709, 3 Nisan’da 707 milyon kilovatsaat düzeyinde gerçekleşmişti.
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