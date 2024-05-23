Tüketici güveninde yatay seyir
Tüketici güven endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0.1 yükseldi
TÜİK mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi gelişmelerini açıkladı. Buna göre endeks mayısta bir önceki aya göre yüzde 0.1 oranında artarak 80.51 değerini aldı.
Endeksi oluşturan alt endekslere bakıldığında 'mevcut döneme ilişkin hanenin maddi durumu' yüzde 0.1, 'gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi' ise yüzde 0.4 yükseldi. Buna karşılık 'gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi' yüzde 0.3 geriledi.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2024
|Endeks
|Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
100'ÜN ALTI KÖTÜMSER DURUMU GÖSTERİYOR
Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.