Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.909,33 %0,09
        DOLAR 32,2149 %0,08
        EURO 35,0323 %0,52
        GRAM ALTIN 2.445,99 %-0,64
        FAİZ 41,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 31,62 %-0,81
        BITCOIN 69.588,00 %0,25
        GBP/TRY 41,0935 %0,33
        EUR/USD 1,0845 %0,20
        BRENT 82,39 %0,60
        ÇEYREK ALTIN 3.999,10 %-0,64
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici güveninde yatay seyir - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici güveninde yatay seyir

        Tüketici güven endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0.1 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüketici güveninde yatay seyir
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi gelişmelerini açıkladı. Buna göre endeks mayısta bir önceki aya göre yüzde 0.1 oranında artarak 80.51 değerini aldı.

        Endeksi oluşturan alt endekslere bakıldığında 'mevcut döneme ilişkin hanenin maddi durumu' yüzde 0.1, 'gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi' ise yüzde 0.4 yükseldi. Buna karşılık 'gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi' yüzde 0.3 geriledi.

        Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2024

        Endeks Bir önceki aya göre

        değişim oranı (%) Nisan Mayıs Nisan Mayıs Tüketici güven endeksi 80,46 80,51 1,4 0,1 Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 65,0 65,3 -2,3 0,4 Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 82,9 82,8 5,0 -0,01 Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 78,1 78,3 4,4 0,2 Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 95,8 95,6 -1,2 -0,3

        100'ÜN ALTI KÖTÜMSER DURUMU GÖSTERİYOR

        Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Cinsel istismar şüphelisi ölmüştü! Polislere 21 yıl hapis!
        Cinsel istismar şüphelisi ölmüştü! Polislere 21 yıl hapis!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        Blinken bir kez daha protesto edildi
        Blinken bir kez daha protesto edildi
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
        Sağanak yağmur, çöl tozu, fırtına alarmı
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        Habertürk Anasayfa